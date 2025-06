Oliver Gümpel, FC Denzlingen : "Merguez gehören auf den Grill"

Den Anfang macht der FC Denzlingen, Meister in der Verbandsliga.

Hinter dem FC Denzlingen liegt eine Saison der Superlative: Die meisten Tore, die wenigsten Gegentore, die fairste Mannschaft – die direkte Rückkehr in die Oberliga ist die logische Konsequenz. Es gab bei den Fußballern aus dem Einbollstadion nicht den einen Meistermacher, doch Offensivspieler Alex Echner und Torwart Oliver Gümpel hatten erheblichen Anteil an der Meisterschaft in der Verbandsliga.