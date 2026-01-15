Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Oliver Dewes und Jakob Grießbaum bleiben beim FC Emmendingen an Bord
Mit einer guten Nachricht startet der FCE in das neue Kalenderjahr. Während der Winterpause hat der Verein sich mit seinem Cheftrainer Oliver Dewes und dem spielenden Co-Trainer Jakob Grießbaum auf eine vorzeitige Verlängerung der ursprünglich bis zum Ende dieser Saison laufenden Verträge geeinigt.
Damit möchten beide Seite die erfolgreich begonnene Zusammenarbeit fortsetzen, deren Ziel für die laufende Saison den Klassenerhalt beinhaltet.