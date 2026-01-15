 2026-01-15T09:41:53.693Z

Oliver Dewes und Jakob Grießbaum bleiben beim FC Emmendingen an Bord

FCE-Trainergespann verlängert vorzeitig

Mit einer guten Nachricht startet der FCE in das neue Kalenderjahr. Während der Winterpause hat der Verein sich mit seinem Cheftrainer Oliver Dewes und dem spielenden Co-Trainer Jakob Grießbaum auf eine vorzeitige Verlängerung der ursprünglich bis zum Ende dieser Saison laufenden Verträge geeinigt.

Damit möchten beide Seite die erfolgreich begonnene Zusammenarbeit fortsetzen, deren Ziel für die laufende Saison den Klassenerhalt beinhaltet.

