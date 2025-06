Oliver Bierhoff drückt dem KFC die Daumen

Denn in Krefeld nahm die Karriere von Oliver Bierhoff richtig an Fahrt auf. 1985 von seinem Jugendklub ETB SW Essen nach Krefeld gewechselt, spielte er zunächst ein Jahr für die A-Jugend des damaligen FC Bayer Uerdingen, bevor er 1986 sein Bundesliga-Debüt feierte – bis er sich 1988 schließlich dem Hamburger SV anschloss und später über Umwege bei Udinese Calcio in der Serie A landete, wo ihm der endgültigen Durchbruch gelang.

Doch auch, wenn sich die Erfolge in der Laufbahn des ehemaligen Teammanagers der DFB-Elf erst Mitte der 90er-Jahre einstellen sollten, hat er bis heute offenbar nicht vergessen, wo alles begann. Denn nun hat sich der inzwischen 57-Jährige auf den Social-Media-Kanälen der „Freunde und Förderer“ zu seiner Uerdinger Vergangenheit geäußert – und gleichzeitig seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass es künftig wieder bergauf geht. „Meine professionelle Karriere begann bei Bayer 05 Uerdingen. Vorab habe ich dort schon in der A-Jugend gespielt. Der Verein war bekannt für seine ausgezeichnete Jugendarbeit. Mich verbinden wunderbare Erinnerungen mit dem Verein und der Grotenburg.“

Es waren offenbar drei prägende Jahre, die Bierhoff in Uerdingen verbrachte. Der Wechsel aus Essen, wo er mit seinem Jugendfreund Jens Lehmann zusammengespielt hatte, in die damals sehr erfolgreiche A-Jugend von Bayer 05 sollte sich für Bierhoff schnell auszahlen. Schon ein Jahr später rutschte er in die erste Mannschaft auf, die damals von Kult-Trainer Karl-Heinz Feldkamp trainiert wurde. In den folgenden zwei Jahren kam Bierhoff 31 Mal zum Einsatz, dabei gelangen dem damaligen U-Nationalspieler vier Treffer.

Alles Gute für die Zukunft

Nach insgesamt drei Jahren war das Uerdinger Kapitel für Bierhoff mit seinem Wechsel nach Hamburg dann zwar schon beendet – aber offenbar liegt dem 57-Jährigen immer noch etwas am Klub. „Ich wünsche dem Verein, den Verantwortlichen und der Stadt Krefeld viel Glück und Erfolg für den ,Wiederaufbau‘.“

Bleibt zu hoffen, dass dieser Wiederaufbau dann auch möglichst schnell in Angriff genommen werden kann. Denn derzeit ist immer noch nicht klar, wer denn nun künftig wirklich auf der Brücke des schwer zu lenkenden Tankers KFC Uerdingen am Ruder steht.