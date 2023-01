Oli Schöneck wird ab Sommer Trainer in Hünstetten Trainer-Coup des B-Ligisten aus Rheingau-Taunus-Kreis +++ Coach hat auch Anfragen aus Kreisoberliga gehabt

Hünstetten. Dem Rheingau-Taunus B-Ligisten SG Hünstetten ist ein Trainer-Coup gelungen: Im Sommer wird Oliver Schöneck die Nachfolge vom derzeitigen Trainer Daniel Mach übernehmen, der bekanntermaßen fußballerisch kürzertreten will. Mit Schöneck haben die Hünstetter nun einen hochkarätigen Nachfolger gefunden, der in der vergangenen Saison den SV Walsdorf zum Kreisoberligameister geformt und das Team damit in die Gruppenliga gehievt hatte. Danach übernahm beim SVW das Spielertrainer-Duo Sven Ott und Lukas Ernst, da Schöneck die Akkus aufladen wollte.