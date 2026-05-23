Oli McBurnie schießt Hull City zurück in die Premier League Es lief bereits die fünfte Minute der Nachspielzeit im geschichtsträchtigen Wembley-Stadion, als das gelb-schwarze Fandorf in kollektiven Ekstase ausbrach. Mit einem Last-Minute-Treffer hat Hull City das „teuerste Spiel der Welt“ gewonnen. Die „Tigers“ besiegten den Rivalen FC Middlesbrough im Finale der Championship-Play-offs mit 1:0 (0:0) und sicherten sich nach neun langen Jahren die sehnlichst erwartete Rückkehr in die englische Premier League. von Gerd Jung · Heute, 18:40 Uhr · 0 Leser

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Vor über 85.000 Zuschauern entwickelte sich bei sommerlichen Temperaturen von 28 Grad von Beginn an eine nervenaufreibende und zähe Partie. Middlesbrough, das erst vor wenigen Tagen nach dem spektakulären „Spygate“-Spionageskandal und dem daraus resultierenden Ausschluss von Southampton ins Finale nachgerückt war, erwischte den etwas besseren Start.



Hull City hielt physisch dagegen, lauerte auf Umschaltmomente und hatte kurz vor der Pause die bis dahin größte Gelegenheit: Nach einer präzisen Flanke stieg Topscorer McBurnie im Strafraum am höchsten, sein wuchtiger Kopfball klatschte jedoch nur an die Querlatte.

In der zweiten Halbzeit zeigten die extremen Temperaturen und die lange Saison bei beiden Teams Wirkung. Das Spiel plätscherte phasenweise dem Ende entgegen, alles stellte sich bereits auf eine kräftezehrende Verlängerung ein. Doch die Nachspielzeit sollte den dramatischen Höhepunkt bereithalten. In der 95. Minute tankte sich der eingewechselte Japaner Yu Hirakawa noch einmal unwiderstehlich auf dem linken Flügel durch. Seine scharfe, flache Hereingabe schien eigentlich eine sichere Beute für Boro-Keeper Sol Brynn zu sein. Doch dem Schlussmann versagten in der Hitze von Wembley die Nerven – er konnte den Ball nicht festhalten und parierte ihn genau vor die Füße des heranstürmenden Oli McBurnie.

Der schottische Nationalstürmer fackelte nicht lange und jagte das Leder aus vier Metern humorlos in die Maschen. Wembley explodierte. McBurnie riss sich im brutalen Jubelsturm das Trikot vom Leib, während Brynn fassungslos am Boden liegen blieb. 200 Millionen Pfund und die Rückkehr ins Oberhaus Middlesbrough warf in den verbleibenden Minuten inklusive des herbeigeeilten Torwarts alles nach vorne, doch die Defensive der Tigers hielt dem späten Ansturm stand. Nach insgesamt 14 Minuten Nachspielzeit erlöste der Schiedsrichter Hull City.