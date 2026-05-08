Olewig mächtig in Fahrt: Reicht’s noch zum Aufstieg? Die Aufstiegsträume leben beim SV Trier-Olewig weiter: Durch den 2:1-Derbysieg am Sonntag beim B11-Tabellenführer TuS Euren sammelte die Mannschaft wichtige Punkte im Saisonendspurt. von Philipp Schabo · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Hat mit seinen Olewigern mächtig an Fahrt aufgenommen: Spielertrainer Denys Surma. – Foto: FuPa/Verein

Spielertrainer Denys Surma erzielte in Euren eine Viertelstunde vor Schluss den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Fünf Minuten später sorgte Tobias Dahms für den Siegtreffer. „Ich war sehr zufrieden mit der Leistung. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Die erste Halbzeit ging an Euren, die zweite an uns. Mit diesem Sieg haben wir die Hoffnung, dass wir noch einiges reißen können“, sagte Surma.

Der Erfolg beim Spitzenreiter war der vorläufige Höhepunkt einer beeindruckenden Serie: Sieben Spiele in Folge hat der SVO mittlerweile gewonnen. „Das liegt vor allem daran, dass der Kader wieder vollständig zur Verfügung steht. Das war im Herbst und Winter nicht der Fall. Da mussten wir immer wieder auf die Zweite oder die A-Jugend zurückgreifen“, erklärt Surma. Ein weiteres Erfolgsgeheimnis sieht der Spielertrainer in der intensiven Nachbereitung der Spiele: „Wir legen viel Wert auf Videoanalyse. Jede Woche analysieren wir unsere Spiele, was den Jungs enorm hilft. Sich selbst mal von außen zu sehen, kann einiges bewirken.“

Die Olewiger stehen mit 47 Punkten aktuell auf Rang drei der Kreisliga B 11. Davor rangieren die SG Wincheringen mit 48 Punkten sowie Spitzenreiter TuS Euren mit 51 Zählern. „Unser Ziel war ursprünglich die Top Drei. Diese Position wollen wir auf jeden Fall verteidigen. Insgesamt können noch drei Mannschaften Meister werden. Diese Chance sehen wir natürlich auch, aber wir schauen von Spiel zu Spiel“, bleibt der Ukrainer gelassen. Unabhängig davon, ob der Aufstieg gelingt oder nicht, steht Surmas Zukunft bereits fest: „Ich habe Olewig für ein weiteres Jahr zugesagt. Ob ich dann noch spielerisch viel leisten kann, hängt von meinem Körper ab. Im Oktober werde ich 37 Jahre alt. Da ich als Trainer selbst wenig trainiere, kann ich nicht mehr meine komplette Leistung abrufen. Deshalb fokussiere ich mich eher auf einen Kader ohne mich.“ In dieser Saison absolvierte Surma bislang neun Spiele und erzielte dabei siebenmal selbst ein Tor.