Oleksii Mazur bleibt bis 2026 beim BSV Rehden

Der 24-jährige Ukrainer wechselte im Sommer 2023 vom Landesligisten Falke Steinfeld in die Waldsportstätten – und erarbeitete sich in kürzester Zeit einen Stammplatz. Schon in seiner ersten Saison bewies Mazur mit dynamischem Spiel, kompromissloser Zweikampfführung und beeindruckender Einsatzbereitschaft, dass er den Sprung in die Oberliga nicht nur geschafft, sondern sportlich auch verinnerlicht hat. Mit aktuell 33 Einsätzen in Liga und Pokal zählt er zu den Dauerbrennern im Kader.

Sportvorstand Markus Kompp würdigte Mazur als „absoluten Teamplayer“, der sich sportlich und menschlich hervorragend ins Mannschaftsgefüge integriert habe:

„Wir freuen uns, dass er sich langfristig zum BSV bekennt und mit uns gemeinsam die nächsten Schritte gehen will.“