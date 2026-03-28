„Ole“ übernimmt in Jeddingen: „Die Mannschaft hat sehr viel Potential“

Olaf "Ole" Berghold – Foto: Carsten Böder

Der MTV Jeddingen hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Olaf Berghold übernimmt im Sommer die erste Frauenmannschaft des Landesligisten. Im Fußball ist er fast nur unter seinem Spitznamen „Ole“ bekannt. Schon vor seinem Amtsantritt setzt er sich intensiv mit seiner neuen Aufgabe auseinander.

Der erste Kontakt ging vom Verein aus. Nach einem Telefonat folgte ein längeres Treffen mit den Verantwortlichen. Berghold erinnert sich: „Das erste Gespräch war zunächst ein lockerer Austausch, dauerte aber trotzdem fast zwei Stunden. Wir hatten uns alle viel zu erzählen, was ich als gutes Zeichen empfunden habe. Danach gab es noch das eine oder andere Treffen, bis es schließlich final war und beide Seiten gesagt haben: Ja, wir wollen das gemeinsam angehen.“

Berghold war nach eigenen Angaben nicht aktiv auf Trainersuche. „Ich hatte mir vorgenommen, dass ich mir zum Jahresanfang für den Sommer interessante Anfragen anhöre, wenn Potenzial und Perspektive dahinterstecken. Und genau das ist in Jeddingen gegeben. Die Landesliga ist bereits ein ordentliches Niveau, und nach oben sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Was in ein paar Jahren möglich ist, wird man sehen. Stand jetzt ist es aber eine tolle Landesliga-Mannschaft.“

Bereits jetzt verfolgt Berghold die Spiele seines künftigen Teams und hat sich dadurch einen guten Überblick verschafft. „Mein Eindruck und meine Erwartungen haben sich dabei definitiv bestätigt. Das ist eine Mannschaft mit sehr viel Potenzial, und zwar in allen Mannschaftsteilen.“

Besonders wichtig ist ihm der persönliche Kontakt zu den Spielerinnen. Deshalb hat Berghold schon vor seinem Amtsantritt begonnen, mit jeder einzelnen Spielerin zu sprechen. „Ich führe mit jeder Spielerin ein Vier-Augen-Gespräch in der Kabine, einfach um sich gegenseitig kennenzulernen und ein Gefühl füreinander zu bekommen. Ich halte das für unheimlich wichtig.“

Die Gespräche haben seinen Eindruck von der Mannschaft weiter verstärkt. „Das sind alles aufgeweckte junge Frauen, die einen jünger, die anderen etwas älter, aber alle hoch motiviert.“

Frauenfußball ist für Berghold kein Neuland

Berghold kennt den Frauenfußball bereits aus einer früheren Tätigkeit. In Oyten betreute er als Herrentrainer zeitweise parallel auch eine Damenmannschaft. Nun steigt er dauerhaft im Frauenbereich ein und blickt dem Sommer mit großer Vorfreude entgegen. „Ich freue mich wirklich sehr auf die Aufgabe ab Sommer. Wenn das nicht so wäre, wäre ich jetzt auch nicht schon so engagiert dabei“, verriet er abschließend.

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Warum im Fußball alle nur „Ole“ sagen

Seinen Spitznamen verdankt Berghold einer Begegnung mit Trainer Otto Rehhagel in seiner Zeit bei Werder Bremen. Berghold berichtet: „Ich war damals noch Jugendlicher in meiner Zeit bei Werder. Otto Rehhagel war damals regelmäßig bei uns, sowohl im Training als auch später, besonders in der A-Jugend, bei den Spielen am Wochenende. Er hat uns immer mit dem Vornamen angesprochen, aber gleichzeitig gesiezt. Eines Tages wollte er mir nach einem Spiel ein paar Tipps geben und sagte: ‚Ja, also Sie, Olaf, ach wissen Sie was, also Olaf, das ist mir zu lang, ich nenne Sie jetzt Ole.‘ Ich habe nur gesagt: ‚Okay‘. Ich hatte damals eine Zwei in Deutsch und habe kurz überlegt: Olaf hat zwei Silben, Ole auch. Aber König Otto widerspricht man natürlich nicht.

Die Geschichte ist nicht erfunden, sondern hat sich genau so zugetragen. Seitdem habe ich den Namen weg, fühle mich damit sehr wohl und in Fußballerkreisen kennt man mich eigentlich auch gar nicht anders. Wenn dir so ein berühmter und vor allem so ein guter Trainer einen Namen gibt, behält man den natürlich.“