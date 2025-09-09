Ole Tillmann startet durch: Zwei Tore in zwei Spielen

Ole Tillmann hat sich in den ersten beiden Spielen der Saison als Schütze bewiesen und sein Team entscheidend unterstützt. Wir haben mit dem Stürmer über seine Entwicklung, den Umstieg zu den Herren und seine Einstellung zu Zielen und Erwartungen gesprochen.

Der Saisonstart hätte für Ole Tillmann kaum besser verlaufen können: Der 18-Jährige erzielte in den ersten beiden Spielen jeweils ein Tor und war damit ein wichtiger Faktor für den gelungenen Auftakt seiner Mannschaft. „Die ersten beiden Spiele sind natürlich enorm wichtig, nicht nur für mich, sondern für das ganze Team. Ich finde, in eine Saison gut zu starten, ist sehr vorteilhaft“, betont Tillmann.

Der Übergang aus der A-Jugend in den Herrenbereich war für ihn ein besonderer Schritt, den er bisher souverän meistert. „Ich muss sagen, dass ich als A-Jugendspieler bereits etwas an den Herrenbereich herangeführt wurde, weshalb ich es wahrscheinlich etwas leichter als andere hatte. Trotzdem ist es natürlich noch einmal etwas anderes, jetzt voll integriert zu sein. Vor allem das Tempo und die körperliche Intensität sind ein großer Unterschied.“

Fokus auf Entwicklung, nicht auf Zukunftspläne

An langfristige Pläne denkt der 1. FC Köln-Fan bewusst nicht. „So weit will ich eigentlich noch gar nicht denken. Ich möchte mich einfach weiterentwickeln und bestmöglich besser werden.“ Auch für die kommenden Spiele bleibt er zurückhaltend: „Ich gehe die nächsten Spiele genauso an wie die vorherigen und gebe einfach weiter Gas. Wirkliche Erwartungen habe ich nicht an die nächsten Wochen, sondern einfach Hoffnung, dass wir weiter so machen wie vorher und ich dem Team helfen kann.“

Ziele für die Saison

Persönliche Ziele für die Saison formuliert der Auszubildende ebenfalls nicht. „Ich setze mir für die Saison keine konkreten persönlichen Ziele. Ich möchte mich einfach so gut es geht weiterentwickeln. Als Team wünschen wir uns eine erfolgreiche Saison und viele gute Spiele.“

Mit zwei Toren aus zwei Spielen und seiner klaren Haltung hat Ole Tillmann bereits bewiesen, dass er bereit ist, seinen Weg im Herrenbereich erfolgreich zu gehen.