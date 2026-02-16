Ole Giese verstärkt GW Beckedorf

– Foto: Katrin Prieß

Grün-Weiß Beckedorf kann einen weiteren Neuzugang begrüßen: Ole Giese läuft künftig für den Kreisligisten auf. Nach längerer Verletzungspause und einer fußballerischen Ausbildung im Jugendbereich in Bremen-Nord wagt er nun den nächsten Schritt in Grün-Weiß.

Der Verein freut sich über die Verpflichtung und sieht in Giese eine wertvolle Verstärkung für die Rückrunde. In den ersten Trainingseinheiten hinterließ er bereits einen positiven Eindruck und überzeugte mit Einsatzbereitschaft und Kampfgeist.

Ole selbst blickt optimistisch auf die neue Aufgabe:

"Nach einer langen Verletzungspause bin ich extrem froh, wieder auf dem Platz zu stehen. Ich bin sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen des Vereins. Von Anfang an wurde ich herzliche aufgenommen und freue mich sehr drauf, das Team in der Rückrunde zu unterstützen."