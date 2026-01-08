– Foto: SC Blau-Weiß Papenburg

Ole für die OZ-Sportlerwahl des Jahres nominiert Verlinkte Inhalte Landesliga Weser-Ems BW Papenburg Ole Eucken

Große Anerkennung für starke Leistungen: Ole ist für die OZ-Sportlerwahl des Jahres nominiert. Der Mittelfeldspieler zählt in seinem Verein zu den verlässlichen Leistungsträgern und bestätigt das auch in der laufenden Landesliga-Saison eindrucksvoll. Mit bislang 16 Treffern hat Ole seine Bestmarke aus der Vorsaison bereits übertroffen und gehört damit zu den torgefährlichsten Akteuren seines Teams. Besondere Aufmerksamkeit erhielt sein Traumtor gegen den TuS Esens, das zum NFV-Tor des Monats gewählt wurde.

📞 Jetzt anrufen und für Ole abstimmen: ➡️ 01379 9112 04 (50 ct/Anruf)

Die Nominierung unterstreicht seine Bedeutung für die Mannschaft. Unterstützer können ihre Stimme telefonisch abgeben und Ole im Rennen um die Auszeichnung weiter nach vorne bringen.