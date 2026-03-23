Ole Book geht zu Borussia Dortmund

Book hat die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte verantwortet – mit dem Aufstieg in die 3. Liga, dem Durchmarsch in die 2. Bundesliga, der Etablierung in der zweithöchsten Spielklasse, der Relegationsteilnahme in der vergangenen Saison sowie dem erfolgreichen Umbruch zur aktuellen Spielzeit.

„Die SV Elversberg ist für mich ein besonderer Verein und wird es auch bleiben. Wir haben gemeinsam viel bewegt und uns Schritt für Schritt weiterentwickelt – mit Mut, Vertrauen und einer klaren Idee“, sagt Ole Book: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, gleichzeitig fällt mir der Abschied nicht leicht. Hier ist sehr viel gewachsen – sportlich, aber auch menschlich. Ich bin dankbar für die Zusammenarbeit mit allen im Verein und wünsche der SVE, dass sie ihren Weg genauso konsequent und erfolgreich weitergeht.“

SVE-Präsident Dominik Holzer sagt: „Ole Book hat unseren Verein in den vergangenen Jahren in herausragender Weise geprägt. Die sportliche Entwicklung, die vielen Erfolge und die klare strategische Ausrichtung tragen in hohem Maße seine Handschrift. Sein Engagement, seine Leidenschaft und seine gelebte Identifikation mit der SVE waren jederzeit außergewöhnlich. Die SV Elversberg wird immer eng mit dem Namen Ole Book verbunden bleiben. Er hat hier Spuren hinterlassen, die weit über Ergebnisse und Tabellen hinausgehen – und dafür sind wir ihm sehr dankbar. Für seinen nächsten Schritt in Dortmund wünschen wir ihm den Mut und die Überzeugung, die ihn in Elversberg ausgezeichnet haben, und die ihn auch in Zukunft begleiten werden.“