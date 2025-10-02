Ole Book bleibt bei der SVE

Die SV Elversberg kann auch in Zukunft auf Sport-Vorstand Ole Book an der Spitze der sportlichen Leitung bauen. Der 39-Jährige, der seit acht Jahren für die SVE tätig ist und damit die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte gestaltet hat, hat seinen Vertrag verlängert.

SVE-Präsident Dominik Holzer sagt: „Der erfolgreiche Weg, den die SVE in den vergangenen Jahren bestritten hat, ist eine Besonderheit – und eng mit einem Namen verbunden. Ole Book hat in der sportlichen Leitung und Entwicklung über die Jahre Enormes geleistet, auch wenn die Aufgaben wie in diesem Sommer beachtlich waren. Wir sind sehr glücklich, dass er die sportliche Verantwortung auch weiterhin tragen wird. Diese Entscheidung ist für uns von größter Bedeutung.“