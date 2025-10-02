Ole Book bleibt bei der SVE

Ole Book bleibt weiter als Sport-Vorstand bei der SV Elversberg.
Die SV Elversberg kann auch in Zukunft auf Sport-Vorstand Ole Book an der Spitze der sportlichen Leitung bauen. Der 39-Jährige, der seit acht Jahren für die SVE tätig ist und damit die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte gestaltet hat, hat seinen Vertrag verlängert.
SVE-Präsident Dominik Holzer sagt: „Der erfolgreiche Weg, den die SVE in den vergangenen Jahren bestritten hat, ist eine Besonderheit – und eng mit einem Namen verbunden. Ole Book hat in der sportlichen Leitung und Entwicklung über die Jahre Enormes geleistet, auch wenn die Aufgaben wie in diesem Sommer beachtlich waren. Wir sind sehr glücklich, dass er die sportliche Verantwortung auch weiterhin tragen wird. Diese Entscheidung ist für uns von größter Bedeutung.“
„Wir haben bei der SV Elversberg in den vergangenen Jahren gemeinsam etwas aufgebaut, worauf wir stolz sein können. Wir haben unvergessliche Erfolge und Meilensteine gefeiert, aber auch große Herausforderungen gemeistert. Es ist eine Verbundenheit entstanden und gegenseitiges Vertrauen gewachsen, was ich sehr schätze und was für mich Voraussetzung für eine gemeinsame und erfolgreiche Zukunft ist“, sagt Sport-Vorstand Ole Book: „Ich freue mich auf die Aufgaben, die noch vor uns liegen und darauf, die Zukunft in diesem Verein weiter zu gestalten.“