"Oldschdod" lässt "Kleeblatt" abblitzen - Löwen schießen sich warm...

Das Spiel aus Sicht von Bayreuths Trainer Lukas Kling: "Wir sind natürlich happy über den Sieg, wissen das Ganze aber richtig einzuordnen. In Hälfte eins war unser Spiel gegen den Ball nicht ganz so gut, in der zweiten Halbzeit konnten wir etwas nachjustieren. Gut war, dass wir uns stets mit Macht gegen das Gegentor gestemmt und sauber verteidigt haben. Mit einem Nadelstich konnten wir das 1:0 erzielen. Ja, cool, gegen eine Zweitligisten gewonnen zu haben - aber wir überschätzen das jetzt auch nicht."

Im zweiten Durchgang schalteten die Münchner einen Gang zurück und nutzten die Partie für diverse Wechsel. Nachdem Rron Gosalci (64.) erhöhte, setzte Arian Ortivero Calderon kurz vor Schluss den 7:1-Schlusstreffer in die Maschen. Ein rundum gelungener Festtag für Moorenweis - und ein erfolgreicher Test für die Löwen.

Die Löwen legten einen regelrechten Blitzstart hin und sorgten bereits in der Anfangsviertelstunde für klare Verhältnisse. Loris Husic (10.), Lance Fiedler (13.) und Luis Pereira de Azambuja (15.) schossen schnell eine 3:0-Führung heraus. Nach dem 4:0 durch Emre Erdogan (28.) brandete auf dem Sportgelände Riesenjubel auf, denn: Benedikt Dumhard erzielte in der nach einer halben Stunden den Ehrentreffer zum 1:4 für die Gastgeber. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn erneut Husic (41.) schraubte das Ergebnis noch vor der Pause auf 6:1 aus Sicht der Löwen hoch.

Standesgemäßes Schützenfest für die SpVgg Bayern Hof: Der Nord-Bayernligist zeigte sich im Testspiel gegen den Bezirksligisten SpVgg Saalestadt in bester Torlaune - und siegte am Ende deutlich mit 8:1. Dabei erlebte der Favorit zunächst einen Kaltstart, als Patrick Bertl die Gäste in der 6. Minute überraschend in Führung brachte. Maximilian Weimer besorgte jedoch schnell den Ausgleich (16.), ehe Johann Saalfrank die Partie kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag – erst aus dem Spiel heraus (42.), dann per Foulelfmeter (43.) – auf 3:1 stellte.

Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen dann alle Dämme: Max Frank (55.) und Samuel Zuber (56.) erhöhten per Doppelschlag binnen weniger Sekunden auf 5:1. In der einseitigen Schlussphase schraubten Hüseyin Durkan (64.), Nick Pöhlmann (76.) und erneut Max Frank (85.) das Ergebnis weiter in die Höhe - und machten den 8:1-Endstand perfekt.

Das Spiel aus Sicht von Hofs Trainer Benjamin Koch: "Wir wussten, dass Saalestadt gut ausgebildete Spieler hat, die alles versuchen werden, um eine Überraschung zu schaffen - und das ist ihnen zumindest am Anfang auch gelungen. Wir hatten viel Ballbesitz, aber gefährlich wurden vor allem die Konter des Gegners nach unseren Ballverlusten.

Nach ein bis zwei strittigen Situationen im gegnerischen Strafraum haben wir dann endlich mit einem satten Schuss an die Unterkante unser erstes Tor erzielt. Danach sind wir auch deutlich besser ins Spiel gekommen - und Saalestadt konnte nach Wechseln und zunehmender Spieldauer den enormen Verteidigungsaufwand nicht mehr leisten. Somit geht das Ergebnis aufgrund der zweiten Halbzeit auch in der Höhe in Ordnung."

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