Oldschdod kassiert halbes Dutzend - "Hoaschdeng" mit knapper Schlappe

Das Spiel aus Sicht von Bayreuths Trainer Lukas Kling: "Ein sehr interessanter Test - mit einem absolut verdienten Sieg für Ingolstadt. Meine Jungs haben's im ersten Viertel richtig gut gemacht; nach der Trinkpause haben wir dann zwei relativ einfache Gegentore kassiert. Mit zunehmender Spieldauer hat man die Vorbereitung gemerkt: Aus Trainersicht steht fest, dass noch einiges an Arbeit gemacht werden muss. Von dem Ergebnis lassen wir uns aber nicht aus der Ruhe bringen. Wir haben gute Ansätze mit Ball gesehen - darauf werden wir aufbauen und noch eine Schippe drauflegen."

Das Spiel aus Sicht von Heimstettens Trainerin Sarah Romert: "Wir haben eine sehr intensive Trainingswoche hinter uns, sind aber grundsätzlich damit zufrieden, wie die Jungs arbeiten. Heute war ersichtlich, dass wir eine gewisse Ermüdung in den Beinen haben und sind daher nicht ganz so leicht ins Spiel gekommen wie am vergangenen Testspiel-Dienstag. Dennoch haben wir eine sehr ordentliche erste Halbzeit abgeliefert, konnten immer wieder Druck im Angriff auf den Gegner ausüben. Das erste Gegentor war selbstverschuldet.

In Hälfte zwei haben wir nicht kompakt genug verteidigt, hatten zu einfache Fehler im Spielaufbau gemacht und waren in der Offensive nicht so schlagkräftig wie gewünscht. Da haben die letzten Körner gefehlt."