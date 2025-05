Oldie Rauscher (63) hilft bei Rudelzhausen aus – Attenkirchen zeigt sich bestens erholt

Eigentlich sei es ein typisches Unentschieden-Spiel gewesen, meinte Tegernbachs Spielertrainer Michael Fuchs. Ausgerechnet ein von ihm selbst verursachter individueller Fehler sorgte in der Schlussphase doch noch für den SCK-Siegtreffer. Das Ergebnis sei daher durchaus unglücklich. „Vom Spielerischen her bin ich aber mit der Vorstellung zufrieden“, sagte er. Aber man habe schon gemerkt, dass bei beiden Teams die Luft ein wenig raus sei. „Trotzdem haben wir versucht, schönen Fußball zu zeigen.“ Tore: 1:0/2:1 Tim Schwenk (22./59.), 1:1 Martin Baun (24.), 2:2 Martin Boche (69.), 3:2 Fabian Eichler (86.).

Trotz diverser Ausfälle konnte Zolling II den Favoriten lange ärgern, ging nach sieben Minuten sogar in Front. Trainer Sebastian Ranner: „Anschließend hat Mauern natürlich gedrückt, wir haben aber alles gegeben.“ Kurz vor der Pause kam der Ausgleich durch einen Distanzschuss – und im zweiten Abschnitt warfen die Gäste alles nach vorne, Zolling verteidigte mit Mann und Maus. „Die Tore konnten wir dann nicht verhindern, und natürlich hat Mauern verdient den Sieg geholt“, so Ranner, der sich mit der kämpferischen Einstellung seiner Mannen sehr zufrieden zeigte. Tore: 1:0 Linus Schulz (7.), 1:1 Leonit Dinarica (43.), 1:2 Tobias Kleeberger (66.), 1:3 Sascha Dörner (74.).

Von einer klaren Geschichte und einem auch in der Höhe verdienten Sieg sprach Attenkirchens Trainer Michael Huber. Allerdings hätte Haag gleich in der ersten Minute nach einem abgefälschten Schuss in Führung gehen können. „Dann wäre es eklig geworden“, ist Huber überzeugt. Anschließend aber dominierte der Spitzenreiter gegen tief stehende Gäste, brachte den Ball ein uns andere Mal schön in die gefährliche Zone und verdiente sich seine Treffer. Huber: „Ich bin mit Leistung und Ergebnis sehr zufrieden.“ Tore: 1:0 Jakob Linseisen (17.), 2:0 Alexandru Frinea (19.), 3:0 Christian Lorenz (32.), 4:0 Raphael Rauch (79.).

Rudelzhausen trat einmal mehr in einer Notbesetzung an, diesmal musste unter anderem der 63-jährige Werner Rauscher aushelfen. Trainer Daniel Dlugosch: „Aktuell sind wir einfach nicht wettbewerbsfähig – und die Niederlage geht auch in der Höhe völlig in Ordnung.“ Oberhaindlfing hätte sogar noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können. Dlugosch lobte dennoch den Kampfgeist seiner Männer. Tore: 0:1 Moritz Wörl (19.), 0:2 Tobias Wolferstetter (27.), 0:3 Quirin Kaindl (45.+2), 0:4 Simon Eckl (47.), 0:5 Matthias Staringer (90.).