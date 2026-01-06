Oldie kehrt beim Kreisligisten zurück und viele Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Der Oldie ist back! Willkommen zurück, Costantino Cappella!

Costa hat über viele Jahre hinweg das Trikot des TSV Ludwigsburg getragen und unseren Verein geprägt. Nach einer einjährigen Station beim AC Italia Markgröningen kehrt er nun wieder zu uns zurück mit jeder Menge Erfahrung im Gepäck.

Als echter Brecher in der Verteidigung bringt Costa Ruhe, Übersicht und Spielintelligenz auf den Platz. Er weiß genau, wann er zupacken muss, liest das Spiel hervorragend und ist gerade für unsere jüngeren Spieler ein wichtiger Fixpunkt und Führungsspieler.

Der Oldie kommt zurück – nicht um abzubauen, sondern um nochmal richtig abzuliefern.

Schön, dass du wieder da bist, Costa!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Degerschlacht

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

HERE WE GO – NÄCHSTE RUNDE

Louis Welsch - Pfeilschnell unterwegs und ständig auf Achse. Über außen immer für Druck und Tiefe gut.

Joshua Kehl - Körperlich präsent und kompromisslos im Zweikampf. In der Defensive kaum zu übersehen.

Maiko Nickola - Feines Füßchen, starke Technik und besondere Momente im Repertoire. Einer für die Highlights.

Max Weiberle - Denkt das Spiel, hält die Ordnung und gibt dem Team Struktur. Einer, der das Tempo bestimmt und Verantwortung übernimmt.

Sören Hoffmann - Jung, ehrgeizig und mit viel Potenzial. Arbeitet konzentriert und entwickelt sich Schritt für Schritt weiter.

Tim Nagel - Jung, flexibel und lernwillig. Bringt Energie rein und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft.

Für eure vorzeitigen Zusgen für die neue Runde unser herzlichstes Dankeschön! Let´s get it on!

