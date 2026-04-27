Oldie Dres heizt Kirmeslaune in Hentern kräftig an

Hochwalds Spieler-Co-Trainer Julian Bidon musste Mitte des zweiten Durchgangs mit einer Schulterverletzung vom Platz und kam ins Krankenhaus. Die genaue Diagnose stand bei Redaktionsschluss noch aus . – Foto: Foto: Aileen Hörner / SGH

Als ihn Trainer Fabian Mohsmann in der Nachspielzeit für Jens Baumeister auswechselte, gab es langanhaltenden Applaus für Patrick Dres. Nachdem Tobias Lenz (private Gründe) und Maximilian Hoffmann (Oberschenkelprobleme) für weitere Personalknappheit bei den Hochwäldern gesorgt hatten, war der 38-jährige Routinier in die Startelf gerückt.

Ohne viel zu laufen und mit wenigen Ballkontakten avancierte der Angriffsroutinier neben dem diesmal sehr sicheren Schlussmann Jan Niklas Koltes zu einem der beiden Matchwinner im Team der Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden. So egalisierte Dres nach knapp einer Stunde die Gästeführung, die Samet Sögünmez nach einer Ecke erzielt hatte (25.). Drei Minuten später nahm Dres einen Querpass des starken Till Weber auf, setzte sich in Strafraumnähe gekonnt durch und schloss platziert ins linke untere Eck ab. Die Hochwälder waren danach besser in der Partie und hatten sich an die auf viele Zweikämpfe ausgelegte Spielweise der Wirgeser besser angepasst. Wenn doch einmal etwas durchrutschte, war Koltes zur Stelle.

Die 2:1-Führung der Sportgemeinschaft resultierte aus einem Eigentor von Luis Krissel, der den Ball nach einer Flanke von Weber über die eigene Torlinie beförderte (39.). Nach ruhenden Bällen blieben die Gäste aus dem Westerwald auch im zweiten Durchgang gefährlich. Umso wichtiger war für die SG das 3:1: Nach Zuspiel von André Paulus setzte sich Dres in unnachahmlicher Manier auf engstem Raum durch und schloss cool ab (56.).

Jan Niklas Koltes, Torwart der SG Hochwald

Julian Bidon verletzte sich kurz darauf mutmaßlich schwerer an der Schulter. Nach einer längeren Behandlungspause wurde er schließlich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Doch auch nach diesem Schockmoment blieb das Team von Trainer Mohsmann stabil. Nach dem 4:1 durch Paulus – erneut hatte Weber die Hereingabe von außen geliefert – war die Partie endgültig entschieden.

Koltes krönte seine starke Leistung, indem er einen von René Mohsmann an Euan Williams-Noss verwirkten und von Ronaldo Kröber getretenen Foulelfmeter parierte. Fabian Mohsmann wusste um die Schwierigkeiten, die diese Begegnung mit sich brachte: „Wirges war uns in der Luft überlegen. Wir mussten jede Menge wegverteidigen.“ Zwei Wochen zuvor hatten zwei Drei-Tore-Führungen gegen die FV Hunsrückhöhe am Ende nur zu einem 4:4 gereicht. Damals schien sein Team noch dem Abstieg entgegenzutaumeln. Mit den beiden 4:1-Siegen in Mendig und nun gegen Wirges nach den vorangegangenen Tiefschlägen so zurückzukommen, nötigt dem SG-Coach großen Respekt ab: „Wenn es schwierig ist, stehen wir einfach zusammen. Das zeichnet uns hier aus.“ Ein Sonderlob verdiente sich nach dem Erfolg im Henterner Kirmesspiel neben Torwart Koltes auch Doppeltorschütze Dres, der nach der Saison aufhören will: „Wir wissen einfach, was wir an ihm haben. Allergrößten Respekt an Paddy.“

Hochwald: Koltes - Burg, Djamba, Diop, Stelker (90.+9 Steffes) - R. Mohsmann - Bidon (64. Merling,) Mertinitz (90.+7 Webel), Paulus, Weber - Dres (90.+4 Baumeister).

Schiedsrichter: Luis Herrig (Föhren)

Zuschauer: 266

Tore: 0:1 Samet Sögünmez (25.), 1:1, 3:1 Patrick Dres (28., 55.), 2:1 Luis Krissel (39., .Eigentor), 4:1 André Paulus (90.+6)

VfB Wissen – FV Hunsrückhöhe Morbach ⇥1:1 (0:1)

Die Hunsrücker nahmen den Tabellenletzten zwar nicht auf die leichte Schulter, scheiterten im Gastspiel an der Sieg aber an der Chancenverwertung. Gut machte es Lukas Kaiser, der einen Rückpass auf Wissens Torwart Marvin Scherreiks attackierte und so die Führung der Vereinigten aus Morbach und Monzelfeld erzwang (41.). Die Hausherren schlugen wenige Minuten nach Wiederanpfiff zurück: Hüseyin Samurkas verwandelte einen von Matthias Haubst verursachten Handelfmeter zum 1:1 (51.). Der ab Mitte des zweiten Durchgangs nach einer Ampelkarte für Wissens Max Krauß in Überzahl spielenden FV Hunsrückhöhe blieb der Last-Minute-Siegtreffer verwehrt: Der eingewechselte Philip Meeth scheiterte mit einem Schuss aus 16 Metern in der 90. Minute. FVH-Trainer Pascal Meschak konstatierte: „Wir hatten uns mehr vorgenommen. Es sind ganz klar zwei verlorene Punkte. Zur Pause hätten wir höher führen müssen. Im letzten Drittel haben wir Konsequenz vermissen lassen und die Kontrolle aus der Hand gegeben.“

Morbach: Görgen – Haubst (79. Molitor), Kappes, Schell, Schemer (64. Meeth), Servatius, Schurich (70. Choompong), Martin Schultheis, Kaiser, Kahyaoglu, Lorenz

Schiedsrichter: Jonas Braun (Burgbrohl)

Zuschauer: 135

Tore: 0:1 Lukas Kaiser (41.), 1:1 Hüseyin Samurkas (51.)

Bes. Vork.: Gelb-Rot für Wissens Max Krauß (86., wiederholtes Foulspiel)

SG Andernach – FC Bitburg⇥ 2:0 (2:0)

Im Kampf um den angestrebten sechsten Tabellenplatz lag der FC Bitburg zur Pause bereits in Rückstand. Die Hausherren hätten gut und gerne mit 4:0 in Führung liegen können. Gian Luca Dolon hatte die Bäckerjungenstädter mit einem Doppelpack in Führung gebracht, während die Gäste enttäuschten. Beim ersten Gegentor (21.) war der SG-Angreifer mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern erfolgreich. Der zweite Treffer fiel nach einem langen Einwurf aus kurzer Distanz (36.). Auch im zweiten Durchgang ließen die Bierstädter die Kaltschnäuzigkeit vermissen. Zumindest war hier eine deutliche Leistungssteigerung erkennbar. FCB-Trainer Fabian Ewertz bilanzierte: „Andernach wollte den Sieg mehr als wir. Zu Beginn waren wir 15 Minuten gut im Spiel, haben aber danach Zweikampfverweigerung betrieben. Das war fast eine Frechheit. Ich hätte besser nach 20 Minuten auswechseln sollen.“ Der eingewechselte Maximilian Koch musste nach einer Verletzung am lädierten Fuß wieder ausgewechselt werden.

Bitburg: Lautwein – Merker (46. Koch, 79. Kusch), P. Müller, Floß (41. Mourad), Bierbrauer, Fisch, N. Fuchs, Wagner (87. Morbach), K. Fuchs, Nosbisch, Alff

Schiedsrichter: Patrick Heim (Hohenstein)

Zuschauer: 149

Tore: 1:0, 2:0 Gian Luca Dolon (21., 36.)

SV Laubach - SG Schneifel ⇥0:5 (0:1)

Souverän setzte sich die Sportgemeinschaft aus Stadtkyll und Umgebung in der Vordereifel durch. „Hier punkten nicht so viele. Außerdem haben wir mit unserem etatmäßigen Ersatztorwart Aron Scheuern, der den verletzten Stammkeeper Denis Koziol vertrat, zu Null gespielt. Von daher bin ich sehr glücklich“, bilanzierte Trainer Stephan Simon. In einer taktisch geprägten ersten Hälfte brachte Jan Pidde nach einem langen Ball von Nicolas Görres die Gäste in Führung (22.). Die zweite Hälfte gestalteten beide Teams offensiver. Laubach hatte zwar den besseren Start, Pidde verwandelte dann aber einen an Simon Reetz verursachten Elfmeter zum 0:2 (59.). Nach einer sehenswerten Kombination traf Pascal Krämer mit seinem ersten Rheinlandligator zum 0:3 (64.). Reetz markierte mit einem Vollspan-Dropkick das vierte Tor der SG (78.). Den Schlusspunkt setzte Philipp Bück mit einem satten Schuss (81.).

Schneifel: Scheuern - Krämer (70. Zunk), Bauer, Pidde, Görres, Davis Spruds, Reetz, Dans Spruds, Stolz, Zeimmes (86. Kerner), Zapp (68. Babendererde).

Schiedsrichter: Dominik Franklin (Wintrich)

Zuschauer: 204

Tore: 0:1, 0:2 Jan Pidde (22., 59., Foulelfmeter), 0:3 Pascal Krämer (64.), 0:4 Simon Reetz (78.), 0:5 Philipp Bück (81.)

TuS Immendorf - SG Arzfeld ⇥6:0 (2:0)

Eine fette Abreibung bekam die SG Arzfeld im Gastspiel auf dem Immendorfer Dörn’chen verpasst. „Ich bin sprachlos. Wir haben in den ersten 20 Minuten noch ordentlich gespielt und hatten auch die eine oder andere Chance. Die sechs Gegentreffer fielen aber alle durch individuelle Fehler. Somit geht das Ergebnis dann auch in der Höhe in Ordnung“, sagte SG-Spielertrainer Florian Moos. Immerhin: Zumindest keiner aus dem Team der Isleker verletzte sich in der Partie im Koblenzer Stadtteil -– und der langjährige Spielertrainer der Isleker, Andreas Theis (43), feierte in der zweiten Hälfte sein Debüt in der Rheinlandliga.

Arzfeld: Moos - Ju. Propson, M. Lempges (81. Joh. Lempges), Trenz, Schmitz (60. Morgens), J. Lempges (68. N. Kockelmann), Ewen, B. Propson, Bah (84. Mauel), Mayers (68. Theis), Antony.

Schiedsrichter: Marc Schiry (Gornhausen).

Zuschauer: 155

Tore: 1:0, 2:0, 4:0 Sebastian Fischer (26., 30., 63.), 3:0 Robin Reichert (61.), 5:0, 6:0 Jan Kruker (65., 78.)

Eintracht Trier II - Eintracht Mendig 3:0 (3:0)

Bereits Mitte der ersten Hälfte hatte die U23 des Regionalligisten mit der 3:0-Führung für klare Verhältnisse gesorgt. „Es war ein ungefährdeter Sieg. Anfangs haben wir es ordentlich gemacht, das Spiel dann im Griff gehabt. Mendig hatte keine echte Chance“, sagte SVE-II-Coach Holger Lemke. Im zweiten Durchgang schaltete sein Team indes in den Verwaltungsmodus: Die Partie verflachte, und es fielen auf dem Ausweichplatz in Ehrang – das Spiel war wegen des Regionalligamatchs der Ersten im Moselstadion gegen Offenbach verlegt worden – keine weiteren Treffer.

Trier II: Basquit - Maurer, Erasmy, Schuch (59. Yushkevich), Dienhart (69. Rotundu), Morlaye (75. Schirra), Wacht, Boesen (59. Mustafic), Stepanchenko, Marx, Jost (59. Yavuz).

Schiedsrichter: Marlon Manderfeld (Birgel) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0, 3:0 Vincent Boesen (11., 24.), 2:0 Soumah Alkaly Morlaye (19.)