“Oldie but Goldie”-Duo schießt Gottern zum Sieg!

Gottern kam gut ins Spiel, doch in der 9. Minute verursachte ein harmlos getretener Freistoß Durcheinander im Strafraum, den P. Rahn über die Linie stocherte. Mit diesem Treffer waren die Gäste gut im Spiel und erarbeiteten sich knapp 10 Minuten später einen weiteren Hochkaräter, den unser späterer Matchwinner, M. Rösener, stark gegen Zitschke vereitelte. Diese Parade diente als Wachrüttler und der SC stabilisierte sich wieder. In dieser Phase wurde es von Seiten der Gäste zunehmend ruppiger und nach einem grenzwertigen Einsteiger vom Torschützen, sah dieser folgerichtig gelb. In der 33’ war es S. Scholl, der eine eigentlich schon vergeben Chance noch einmal scharf machte, per Hacke auf T. Schönau ablegte und dieser per Direktabnahme um Keeper Zier herum ins Netz zirkelte - Ausgleich! In den letzten Minuten der ersten Hälfte drängte Gottern auf den Führungstreffer, doch R. Baumgardt vergab aus aussichtsreicher Position.

In Halbzeit 2 war es direkt wieder R. Baumgardt, der das 2:1 nach Ballgewinn von T. Schönau, verpasste. Strittig wurde es dann in der 50’ als der bereits gelb verwarnte Rahn ohne Chance auf den Ball erneut einen Gotterschen zu Fall brachte, doch anstatt die Ampelkarte zu sehen, beließ es der Unparteiische bei einer letzten Verwarnung. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin und beide Mannschaften kamen lediglich zu 1-2 Halbchancen. In der 84’ war es dann L. Walter, der sich über die linke Seite durchtanken konnte, den Blick für den eingewechselten Routinier M. Freier behielt, der den Ball nur noch über die Linie schieben musste - Spiel gedreht! Mit Wiederanpfiff dann direkt der Gegenangriff, der in einer mehr als fragwürdigen Elfmeterentscheidung für die Kurstädter endete. Da es ein paar Minuten zuvor aber ein vermeintliches Foulspiel von uns im eigenen Strafraum gab, welches nicht geahndet wurde, verbuchen wir es einmal als “ausgleichende Gerechtigkeit”. Der Jubel bei den Tennstedter verstummte jedoch augenblicklich, als Rösener den Elfer vereitelte und uns den ersten Heimsieg sicherte.