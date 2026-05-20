Oldie Aktan und Torjäger Wolf: SG Hallgarten II/Oestrich ist Meister

So sehen Meister aus: Die SG Hallgarten II/Oestrich krönte sich am vergangenen Sonntag zum C-Liga-Champion. – Foto: SV Hallgarten

Hallgarten/Oestrich. Die SG Hallgarten II/Oestrich hat sich mit dem 6:1-Erfolg gegen den FSV Taunusstein bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Saison die Meisterschaft in der Kreisliga C Rheingau-Taunus Gruppe 2 gesichert. Mit 19 Siegen und drei Remis ist die Mannschaft in der laufenden Spielzeit ungeschlagen geblieben. Trainer Anil Cetinkaya blickt auf eine erfolgreiche Saison und erklärt, was die Mannschaft auszeichnet und wie es nach dem Aufstieg für sein Team weitergeht.

Als wichtigste Komponente für den Erfolg der Mannschaft nennt Trainer Anil Cetinkaya den starken Zusammenhalt und Teamgeist in der Mannschaft. "Wirklich jeder hat performt und zum Ziel beigetragen. Die Trainingsbeteiligung war die ganze Saison über sehr gut" erzählt er. Generell sei die Mannschaft von einem guten Zusammenhalt geprägt, der sich über die Jahre entwickelt habe.

Erfahrung und Einsatz

Auch wenn die Mannschaft gemeinsam die Meisterschaft erreicht hat, betont der Trainer den Einfluss von Co-Trainer Mustafa Aktan, der mit seinen 50 Jahren das Team "mit seiner Erfahrung bereichert" habe, erzählt Cetinkaya. Felix Wolf und Luca Thielke haben mit je 25 und 15 Saisontreffern ebenfalls einen entscheidenden Unterschied gemacht. "Außerdem möchte ich mich bei Alexander Much für seinen Einsatz bedanken", sagt Anil Cetinkaya über den Spieler, der gleichzeitig auch sportlicher Leiter ist. "Der ist ein Schlitzohr", fügt Cetinkaya noch hinzu und lacht. Die Jugendspieler seien zudem zu erwähnen und die Urgesteine Max Much, Dennis Bungert und Pascal Löschmann, die ihn sehr viel unterstützt haben.

Wegweisender Sieg

"Ich würde sagen, das wichtigste Spiel war der 1:0-Sieg gegen den SSV Hattenheim II auf dem Hartplatz. Da hatten wir schon seit Jahren nicht mehr gewonnen", erklärt Cetinkaya. Aber auch das 3:3 gegen den Tabellenzweiten VfR Germania Rüdesheim war ein wegweisendes Spiel.

Wie es nach dem Aufstieg weitergeht

Für die kommende Saison steht zunächst der Klassenerhalt auf der Agenda. Obwohl Cetinkaya sich vorstellen kann, dass die Mannschaft auch schon im Mittelfeld der neuen Liga Fuß fassen kann, "wenn alles so bleibt wie jetzt", sagt er. Den Kader betreffend, sind bei der SG Hallgarten II/Oestrich zurzeit keine Änderungen geplant, allerdings schauen die Verantwortlichen noch, wer aus der Jugend hochkommt und wer gegebenenfalls von der ersten Mannschaft künftig bei der Zweiten spielen wird.

Saisonabschluss in Kroatien

"Gefeiert haben wir natürlich schon", erzählt Anil Cetinkaya mit heiserer Stimme, die auch 48 Stunden nach Titelgewinn noch hörbar angekratzt war. Doch noch sind die Feierlichkeiten nicht zu Ende: Das Team werde zum Saisonabschluss nach Kroatien fliegen, um dort die Meisterschaft zu feiern und die Saison gemeinsam ausklingen zu lassen.

Den Meisterkader der SG Hallgarten II/Oestrich seht ihr hier.