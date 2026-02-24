Oldenburgs neuer Verein: SC Viola Haarentor

Die Familie der Oldenburger Fußballvereine erhält zur kommenden Saison 2026/27 Zuwachs: Der SC Viola Haarentor 25 e.V. startet ab Sommer in der Kreisklasse Jade-Weser-Hunte.

Die Idee, einen neuen Verein in Oldenburg zu gründen, hatte der 23-jährige Student Malte Abeln ganz klassisch an einem heiteren Abend in einer Studentenkneipe. Als Zusammenschluss von engagierten, offenen, jungen Menschen, die die gemeinsame Leidenschaft für Sport verbindet, folgte dieser Begeisterung letztlich die Gründung des Vereins. Erste Spieler waren schnell gefunden, die Teilnahme am winterlichen Hallenturnier tecis-Cup Anfang Februar in Papenburg gipfelte sogar im Turniersieg!

Nun gilt es, weitere Spieler zu finden. Der SC Viola Haarentor steht dabei für Toleranz, Offenheit und Gemeinschaft. Jeder ist willkommen und wird mit offenen Armen empfangen.