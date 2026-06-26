­Oldenburger SV verpflichtet U19-Kicker Tolas Shamzin aus Kronshagen

Neuzugang Tolas Shamzin (Oldenburger SV). – Foto: Oldenburger SV

Der Oldenburger SV setzt bei der Kaderplanung für die Saison 2026/27 auf junge Talente mit Entwicklungspotenzial. Mit Tolas Shamzin präsentiert der Oberligist einen vielversprechenden Neuzugang, der den Sprung aus der A-Jugend des TSV Kronshagen in den Herrenbereich wagt. Der erst 18-Jährige gilt als taktisch variabel und kann sowohl auf den offensiven Flügeln als auch als Außenverteidiger eingesetzt werden.

Shamzins fußballerischer Weg begann bei Kilia Kiel, ehe er in der U13 zum TSV Kronshagen wechselte. Dort entwickelte sich Shamzint stetig weiter und feierte zuletzt einen seiner größten sportlichen Erfolge: Mit der A-Jugend gelang dem OSV-Neuzugang der Gewinn der Oberligameisterschaft, welcher mit dem Aufstieg in die Regionalliga gekrönt wurde. In 16 Einsätzen in der U19-Regionalliga standen am Ende fünf Tore auf dem Konto. Seine fußballerische Qualität blieb auch den Verbandstrainern nicht verborgen; so wurde Shamzin in den U16- und U18-Junioren zu Lehrgängen der schleswig-holsteinischen Landesauswahl eingeladen.

OSV-Teammanager Lars Brunner zeigt sich von der Verpflichtung überzeugt: „Tolas ist ein junger, ehrgeiziger Spieler, der richtig Bock hat und uns mit seinen 18 Jahren definitiv weiterhelfen wird. Er bringt Tempo, Flexibilität und eine starke Mentalität mit. Wir sind überzeugt, dass er beim Oldenburger SV den nächsten Schritt machen und unsere Mannschaft verstärken wird.“

Fokus auf den nächsten Entwicklungsschritt

Der junge Offensiv-Allrounder blickt motiviert auf die kommende Spielzeit: „Ich möchte mich beim Oldenburger SV weiterentwickeln und der Mannschaft helfen. Für mich ist das der nächste Schritt, um mich auf diesem Niveau zu etablieren – sowohl körperlich als auch fußballerisch.“

Besonders das Vertrauensverhältnis zu den Verantwortlichen war für den gebürtigen Kieler ausschlaggebend: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen, das Vertrauen und das Umfeld hier haben mich überzeugt. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, alles für den Verein zu geben.“ Mit der Verpflichtung von Shamzin gewinnt der Oldenburger SV seinen achten Zugang für die neue Saison. Shamzin bringt spielerische Qualität und auch den nötigen Ehrgeiz für den anspruchsvollen Oberliga-Alltag mit. Für Oldenburgs Cheftrainer Florian Stahl sind in seinem zweiten Jahr bei den Ostholsteinern die Optionen für die Besetzung der Startformation deutlich verbessert im Vergleich zur Vorsaison.