Oldenburger SV verpflichtet Offensivmann Noah Enseleit

Lars Brunner (li.) und Noah Enseleit. – Foto: Oldenburger SV

Wie der Oldenburger SV in einer Pressemeldung bekannt gab, wechselt der 20-jährige Offensivakteur Noah Enseleit vom direkten Ligakonkurrenten 1. FC Phönix Lübeck II (U23) an den Schauenburger Platz. Der gebürtige Fehmaraner kehrt damit sportlich in die engere Heimat zurück und ist bereits der fünfte Neuzugang, den der OSV für die neue Spielzeit präsentieren kann.

Mit dem Transfer bleibt der Oldenburger SV seiner bewährten Linie treu, gezielt auf junge, entwicklungsfähige Akteure aus der Region zu setzen. Enseleit bringt dafür hervorragende Parameter mit: Neben einem Gardemaß von 1,90 Metern, das ihm die nötige physische Robustheit im harten Oberliga-Alltag verleiht, besticht der Rechtsfuß vor allem durch seine enorme Flexibilität. Er kann sowohl im Angriffszentrum agieren, um Bälle festzumachen, als auch mit viel Tempo und starken Eins-gegen-eins-Qualitäten über die Außenbahnen für mächtig Wirbel sorgen.

Dass der Neuzugang fußballerisch über ein exzellentes Fundament verfügt, zeigt ein Blick auf seine fußballerische Vita im Lübecker Raum. Vor seiner Zeit an der Travemünder Allee durchlief der Stürmer die renommierte Nachwuchs-Leistungsschmiede des JFV Lübeck, wo er sich in der U19-Oberliga rasch zum Stammspieler und Leistungsträger mauserte. Seine gezeigten Qualitäten ebneten ihm im Sommer 2024 folgerichtig den Weg in die U23 des Regionalligisten Phönix Lübeck.

Dort feierte er in der Saison 2024/25 auch seinen bislang größten sportlichen Erfolg im Herrenbereich: In der Aufstiegsrelegation der Landesliga-Zweiten gegen den TSV Kropp behielten die Lübecker die Nerven. Nach einem souveränen 3:0-Hinspielsieg in Kropp ließen sich die „Adlerträger“ auch durch eine knappe 1:2-Heimniederlage im Rückspiel nicht mehr vom Aufstiegskurs abbringen. Enseleit kam in beiden Partien zum Einsatz und feierte den Sprung in das schleswig-holsteinische Oberhaus. In der anschließenden Oberliga-Saison sammelte der Youngster in 16 Einsätzen wertvolle Spielpraxis. Obwohl ihm bei seinen meist kurzen Joker-Einsätzen von der Bank ein eigener Torerfolg noch verwehrt blieb, bringt er die nötige Härte und Erfahrung für die Liga nun mit nach Oldenburg.

Perfektes Gesamtpaket und Lob von der sportlichen Führung

Der Wechsel nach Ostholstein ist für den jungen Fehmaraner eine absolute Wunschlösung. Ausschlaggebend für seine Zusage war das stimmige Gesamtpaket am Schauenburger Platz, wie Noah Enseleit bei seiner Vorstellung verriet:

„Ich habe mich für den Oldenburger SV entschieden, weil das Gesamtpaket einfach passt – die Nähe, dass ich einige Jungs bereits kenne und die super Gespräche mit Trainer Florian Stahl haben mir die Entscheidung leicht gemacht. Man spürt, dass hier etwas entstehen soll, und daran möchte ich meinen Teil beitragen.“

Für seine persönliche Zukunft beim OSV hat sich der zielstrebige Angreifer viel vorgenommen:

„Ich möchte dazu beitragen, dass wir erfolgreich Fußball spielen, mich sportlich weiterentwickeln und mit der Mannschaft eine starke Saison spielen. Für mich ist der Wechsel zum OSV ein wichtiger Schritt in meiner Entwicklung, weil ich hier Verantwortung übernehmen und mich auf einem guten Niveau beweisen kann.“

Auch auf Funktionärsebene herrscht große Zufriedenheit über den geglückten Transfer-Coup. Der OSV-Sportverantwortliche Lars Brunner betonte, dass der Neuzugang schon lange unter Beobachtung stand und perfekt in das zukünftige Gefüge passt:

„Wir hatten Noah schon länger auf dem Radar und sind froh, dass es jetzt endlich geklappt hat. Der 20-jährige Fehmaraner passt perfekt in unser Profil, mit Spielern aus der Region zu arbeiten und sie weiterzuentwickeln. Er bringt eine hohe Dynamik, gute Eins-gegen-eins-Qualitäten und viel Zug zum Tor mit. Gleichzeitig ist er hungrig, den nächste