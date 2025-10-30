Oldenburger SV und PSV Neumünster vor entscheidenden Wochen

Aktuell steht der OSV, der mit 40 Gegentoren die meisten aller Oberligisten hinnehmen musste, nur noch einen Punkt von den Abstiegsplätzen entfernt. „Für den Oktober hätte ich mir natürlich mehr gewünscht. Nach dem 0:7 bei Holstein hat es geknallt. Das hat schon etwas mit der Mannschaft gemacht“, sagte Trainer Florian Stahl.

Auch danach setzte es hohe Niederlagen. Aber insbesondere die Punkteteilung gegen den TuS Rotenhof war für den ehrgeizigen Coach nur schwer zu verdauen. „Die rote Karte gegen Daniel Junge war der Gamechanger. Sonst hätten wir die 5:1 weggeschossen.“

Stahl-Team im Kreispokal 1:0 gegen Ligakonkurrenten Eutin

Richtig gut aus Sicht von Stahl war der Auftritt bei Eutin 08 im Kreispokal, der mit 1:0 gewonnen werden konnte. Ebenso wusste der OSV auch beim amtierenden Meister zu gefallen. „Bei Kilia haben wir es hervorragend gemacht. In der Phase, wo wir überlegen waren, hätten wir nachlegen müssen“, so Stahl, der aber auch einräumt: „Unser Verhalten in der Box ist nicht gut. Wir machen einfach zu viele Fehler, die zu Gegentoren führen.“

Tagesform entscheidet?

Doch nun ist bei dem Coach, der erst seit Anfang der Saison den OSV trainiert, der Blick wieder nach vorne gerichtet. „Wir haben keine schlechte Stimmung in der Mannschaft und müssen den Schalter wieder umgelegt bekommen. Der PSV hat die Teilnahme an den Hallenmasters verschenkt. Beide Mannschaften werden es wohl mit einfachem Fußball versuchen. Aber auch die Tagesform wird wohl eine Rolle spielen. Wer kann was umsetzen?“

PSV mit Ladehemmung bei fünf Niederlagen in Serie

Beim PSV, der vor einigen Wochen noch die beste Offensive der Liga stellte, herrscht seit fünf Spielen mehr oder weniger Ladehemmung – mit nur noch drei erzielten Toren. Zuletzt gab es ein 2:3 gegen den MTSV Hohenwestedt.