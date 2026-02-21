Oldenburger SV setzt auf eigene Talente

Mika Wölk, hier mit Ligamanager Lars Brunner, setzt die Familientradition beim Oldenburger SV fort. – Foto: Oldenburger SV

Der Oberligist Oldenburger SV setzt zur neuen Saison verstärkt auf den eigenen Nachwuchs. Drei langjährige OSV-Spieler aus der A-Jugend, die vor wenigen Wochen den U19-Titel bei der Futsal-Landesmeisterschaft holten , ergänzen ab Sommer die Ligamannschaft: Mika Wölk (zentral offensives Mittelfeld, Sohn des langjährigen OSV-Kapitäns Björn Wölk), Leon Wellendorf (zentrales Mittelfeld) und Mattis Markmann (Sturm). Alle drei haben das komplette OSV-Ausbildungssystem durchlaufen und sich bereits in der A-Jugend-Oberliga als Leistungsträger etabliert. Mika Wölk und Leon Wellendorf sammelten sogar schon erste Minuten im Oktober gegen den VfR Neumünster. Es ist das erste Mal seit Moritz Haye (Jahrgang 2000), dass gleich mehrere U19-Spieler direkt aus der eigenen Jugend den Sprung in die 1. Mannschaft schaffen.

Ligamanager Lars Brunner sieht in der Personalentscheidung ein klares Signal für die Vereinsphilosophie: „Wir sind stolz und glücklich, nach längerer Zeit wieder drei echte Oldenburger Jungs aus unserer eigenen Jugend in die 1. Mannschaft zu holen. Besonders freue ich mich, weil ich sie seit über zwölf Jahren kenne und fünf Jahre selbst trainiert habe. Die Jungs sind nicht nur sportlich stark, sondern auch total fußballverrückt, brennen für den Sport und den Verein und besitzen das Potenzial, der Mannschaft direkt weiterzuhelfen und ein wichtiger Bestandteil zu werden. Mika, Leon und Mattis identifizieren sich komplett mit dem OSV – sie sind ehrgeizig, teamfähig und absolut motiviert, ihre Chance zu nutzen. Schön, dass wir wieder auf so engagierte und bodenständige Talente bauen können.“

Auch die Spieler selbst blicken mit Vorfreude auf ihre neue Aufgabe im Herrenbereich.