Oldenburg und Schöningen jagen Spitzenreiter Weiche Flensburg

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Morgen, 18:30 Uhr SV Todesfelde Todesfelde VfB Oldenburg VfB Oldenburg 18:30 live PUSH

Aufsteiger SV Todesfelde empfängt am Mittwoch um 18.30 Uhr den noch ungeschlagenen VfB Oldenburg. Todesfelde steht nach vier Spielen mit fünf Punkten und 11:11 Toren auf Rang zehn. Beim letzten regulären Spieltag verlor die Mannschaft beim FSV Schöningen mit 0:2; Christian Rave sah in der 82. Minute wegen einer Notbremse Rot. Oldenburg reist mit zehn Punkten aus vier Spielen und 11:3 Toren als Tabellenzweiter an. Zuletzt gewann der VfB gegen FC Eintracht Norderstedt mit 4:1. Nach einem zwischenzeitlichen 1:1 erzielte Oldenburg in der zweiten Hälfte drei weitere Treffer. Weil Spitzenreiter Flensburg bereits sein fünftes Spiel bestritten und gewonnen hat, beträgt der Abstand derzeit drei Punkte.

Der FSV Schöningen geht am Mittwoch um 18.30 Uhr als Tabellendritter in das Heimspiel gegen FC St. Pauli II. Schöningen ist nach vier Spielen noch ungeschlagen und steht wie Oldenburg bei zehn Punkten. Beim jüngsten 2:0 gegen Aufsteiger SV Todesfelde fielen beide Treffer nach der Pause; Todesfelde beendete die Partie nach einer Roten Karte in Unterzahl. FC St. Pauli II liegt mit drei Punkten und 6:10 Toren auf Rang 14. Die Hamburger feierten beim vergangenen regulären Spieltag allerdings ihren ersten Sieg und schlugen SV Werder Bremen II mit 2:1. Der Anschlusstreffer der Bremer fiel erst in der 87. Minute. Damit trifft eine der drei noch ungeschlagenen Mannschaften der oberen Tabellenregion auf ein Team, das zuletzt erstmals gewann.

Morgen, 18:30 Uhr Eimsbütteler TV ETV Hamburg Bremer SV Bremer SV 18:30 live PUSH

Aufsteiger Eimsbütteler TV empfängt am Mittwoch um 18.30 Uhr den Bremer SV. Eimsbüttel steht nach vier Spielen mit sechs Punkten und 8:9 Toren auf Rang neun. Beim vierten Spieltag gelang ein 3:2 bei BSV Kickers Emden, wobei der Siegtreffer erst in der 90. Minute fiel. Emden spielte nach einer Roten Karte seit der 38. Minute in Unterzahl. Danach gewann Eimsbüttel auch das Nachholspiel des ersten Spieltags beim Hamburger SV II mit 2:0. Der Bremer SV kommt mit vier Punkten und lediglich 1:4 Toren auf Rang zwölf. Zuletzt verlor Bremen beim vierten Spieltag 0:1 gegen den HSC Hannover, wobei das einzige Tor erst in der 90. Minute fiel. Eimsbüttel geht damit mit zwei zuletzt genannten Siegen in die Begegnung.

Morgen, 19:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh Hannover 96 Hannover 96 II 19:00 live PUSH

Der SSV Jeddeloh trifft am Mittwoch um 19.00 Uhr auf Hannover 96 II. Jeddeloh steht mit drei Punkten und 4:9 Toren auf Rang 15. Beim vergangenen regulären Spieltag kassierte die Mannschaft ein 2:5 bei SC Weiche Flensburg 08. Nach einem 0:2-Rückstand gelang zwar der zwischenzeitliche Anschluss, anschließend zog Flensburg jedoch bis auf 5:1 davon. Hannover 96 II steht mit neun Punkten aus vier Spielen auf Rang vier und hat bislang 7:2 Tore erzielt. Zuletzt musste Hannover allerdings die erste Niederlage hinnehmen: Gegen Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst verlor die Mannschaft 0:1. Damit treffen zwei Teams aufeinander, die beide mit einer Niederlage aus ihrem letzten genannten Ligaspiel kommen, tabellarisch aber sechs Punkte auseinanderliegen.

Morgen, 19:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck Hamburger SV Hamburger SV II 19:00 PUSH

Am Mittwoch um 19.00 Uhr begegnen sich zwei Mannschaften aus der unteren Tabellenregion. Der VfB Lübeck steht nach vier Spielen mit zwei Punkten und 2:8 Toren auf Rang 16. Beim vierten Spieltag verlor Lübeck das Duell beim 1. FC Phönix Lübeck deutlich mit 0:4. Zwei der vier Gegentreffer fielen erst in der Schlussphase beziehungsweise Nachspielzeit. Der Hamburger SV II ist mit einem Punkt und 5:11 Toren Tabellenletzter. Beim vierten Spieltag unterlag die Mannschaft SV Drochtersen/Assel mit 1:4 und lag bereits zur Pause 0:4 zurück. Im anschließenden Nachholspiel des ersten Spieltags folgte ein 0:2 gegen Aufsteiger Eimsbütteler TV. Beide Teams warten somit nach vier absolvierten Spielen noch auf ihren ersten Saisonsieg.

Der SV Drochtersen/Assel empfängt am Mittwoch um 19.30 Uhr SV Werder Bremen II. Drochtersen steht nach vier Spielen mit sechs Punkten und 8:7 Toren auf Rang acht. Beim jüngsten regulären Spieltag gelang ein deutliches 4:1 beim Hamburger SV II. Bereits zur Pause führte Drochtersen nach jeweils zwei Treffern von Allah Aid Hamid und Sean Busch mit 4:0. SV Werder Bremen II steht dagegen mit einem Punkt auf Rang 17 und wartet nach vier Spielen noch auf den ersten Sieg. Beim vierten Spieltag verlor Werder 1:2 bei FC St. Pauli II, ehe anschließend im Nachholspiel des dritten Spieltags ein weiteres 1:2 gegen SC Weiche Flensburg 08 folgte. Damit trifft Drochtersen auf eine Bremer Mannschaft, die nach den vorliegenden Ergebnissen zuletzt zweimal mit 1:2 unterlag.