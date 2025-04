Oldenburg trifft auf Bremer SV - Todesfelde empfängt Weiche Flensburg

Den Auftakt in den 31. Spieltag machen die Tabellennachbarn SV Meppen und der Hamburger SV II. Der HSV liegt auf Rang sieben und somit einen Platz vor Meppen. Der HSV hat in den bisherigen Spielen einen Punkt mehr geholt als der kommende Gegner. Der SV Meppen hat trotz seines Tabellenplatzes eine sehr gute Tordifferenz. Der SV hat 22 mehr Tore geschossen als kassiert und damit die zweitbeste Tordifferenz aller Mannschaften in der Liga. Das Hinspiel endete mit einem 2:1-Sieg für den Hamburger SV II.

---

Die Kickers aus Emden befinden sich im Saisonendspurt noch einmal in einer guten Verfassung. Aktuell liegen die Kickers auf dem ersten Rang der Formtabelle. In den vergangenen fünf Spielen verlor der BSV nur einmal, die restlichen Duelle endeten mit einem Sieg. Der VfB Lübeck ist ebenfalls seit vier Spielen ungeschlagen, in den letzten zwei Spielen kam der VfB aber nicht über ein Unentschieden hinaus. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg für den VfB Lübeck. ---

Beim SSV Jeddeloh geht es in den letzten vier Spielen der Saison noch um den direkten Klassenerhalt. Aktuell liegt der SSV auf Rang 14, drei Punkte hinter Oldenburg und vier Punkte vor dem Bremer SV. Seit acht Spielen wartet der SSV auf einen Sieg. Der Blau-Weiß Lohne kann ruhiger in den Endspurt der Saison gehen. Der BWL liegt auf Rang sechs und hat einen komfortablen Vorsprung auf die hinteren Plätze. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. ---

So., 27.04.2025, 13:30 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen Teutonia 05 FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 13:30 PUSH