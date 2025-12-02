Oldenburg strauchelt – St. Pauli II trotzt dem Favoriten ein Remis ab

Vor dem Duell waren die Rollen klar verteilt: Oldenburg als Aufstiegsaspirant, St. Pauli II als Abstiegskandidat. Doch die Partie entwickelte sich anders als erwartet. Nach 24 Minuten brachte Vjekoslav Taritas die Gäste aus Oldenburg in Führung. Er traf zum 0:1 und stellte die Weichen scheinbar früh auf Sieg.

Nur zwölf Minuten später jedoch der Rückschlag: Taritas sah in der 36. Minute die Gelb-Rote Karte und musste den Platz verlassen. Damit kippte die Partie, und die junge Mannschaft des FC St. Pauli II bekam Oberwasser. In der 56. Minute nutzte Oleg Skakun eine Gelegenheit zum Ausgleich und traf zum 1:1.

In der 67. Minute dezimierte sich dann auch der FC St. Pauli, als Julius Grunwald nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah. Beide Teams kämpften in der Schlussphase mit offenem Visier, doch ein weiteres Tor fiel nicht mehr.

Für den VfB Oldenburg war das Unentschieden eine Enttäuschung im Rennen um die Tabellenspitze. Mit nun 45 Punkten bleibt der VfB auf Platz drei hinter dem SV Meppen (49) und dem SV Drochtersen/Assel (46). Der FC St. Pauli II dagegen sammelte einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt – der Punktgewinn bringt das Team auf 13 Zähler, auch wenn die Lage im Tabellenkeller weiter prekär bleibt.