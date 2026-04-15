Oldenburg glänzt im Nachholspiel – Kickers Emden mit Offensivfeuerwerk

In der Regionalliga Nord standen heute drei richtungsweisende Nachholspiele auf dem Programm, die das Gesicht der Tabelle nachhaltig geprägt haben. Während an der Tabellenspitze die Rollen der Verfolger neu definiert wurden, kämpften die Teams im Tabellenkeller mit großer Leidenschaft, um der drohenden Abstiegszone zu entkommen. Es war ein Abend der klaren Verhältnisse und der verpassten Gelegenheiten, der die Zuschauer emotional forderte und die sportliche Brisanz des Saisonendspurts verdeutlichte.
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In einer kampfbetonten Begegnung vor 510 Zuschauern lieferten sich der Aufsteiger FSV Schöningen und der TuS Blau-Weiß Lohne ein intensives Duell um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Die Gäste aus Lohne erwischten den besseren Start und gingen bereits früh in Führung, als Thorsten Tönnies in der 12. Minute den Treffer zum 0:1 erzielte. Schöningen ließ sich jedoch nicht beirren und suchte im zweiten Durchgang leidenschaftlich den Weg nach vorne. Die Bemühungen der Hausherren wurden belohnt, als Ayhan Cankor in der 53. Minute zum 1:1-Endstand ausglich.
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Ein wahres Offensivfeuerwerk brannte der BSV Kickers Emden im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen II ab. Die Ostfriesen zeigten sich von Beginn an hocheffizient und ließen der Bremer Reserve kaum Raum zur Entfaltung. Den Anfang machte Tido Steffens, der in der 14. Minute das 1:0 erzielte. Nur fünf Minuten später, in der 19. Minute, erhöhte Mika Eickhoff auf 2:0. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Mika Eickhoff in der 47. Minute mit seinem zweiten Treffer für das 3:0, ehe David Schiller in der 49. Minute den fulminanten 4:0-Endstand markierte.
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Eine Machtdemonstration erlebten die Fans. Der VfB Oldenburg ließ beim Tabellenschlusslicht Altona 93 zu keinem Zeitpunkt Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen. Den Torreigen eröffnete Mats Facklam bereits in der 13. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Oldenburger den Druck und bauten die Führung kontinuierlich aus: Willem-Hendrik Hoffrogge markierte in der 57. Minute das 0:2. Die endgültige Entscheidung fiel in der 71. Minute, als Drilon Demaj einen Foulelfmeter zum 0:3 verwandelte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte schließlich Vincent Hagen, der in der 78. Minute den 0:4-Endstand besorgte.
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