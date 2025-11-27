Oldenburg gegen Meppen – Drochtersen/Assel in Hamburg gefordert

Morgen, 18:30 Uhr VfB Oldenburg VfB Oldenburg SV Meppen SV Meppen 18:30 live PUSH

Das absolute Spitzenduell. Oldenburg ist seit Wochen ungeschlagen und zeigte zuletzt beim 3:1 gegen Norderstedt eine abgeklärte Leistung. Das Team von Dario Fossi hat mit nun 44 Punkten klaren Blickkontakt nach oben.

Meppen reist jedoch mit der zweitstärksten Form der Liga an. Der 6:1-Sieg gegen Altona war der nächste Offensivwirbel – Ulbricht, Schmitt, Deters und Co. treffen aktuell fast nach Belieben. Mit 64 Toren stellt der SVM die beste Angriffsreihe der gesamten Liga.

Es treffen zwei Schwergewichte aufeinander: Ein Spiel, das den Verlauf des Titelrennens prägen könnte. Das Hinspiel endete mit einem 1:0-Sieg für den VfB Oldenburg. ---

Flensburg kommt mit Rückenwind. Das klare 4:1 gegen Werder Bremen II zeigte, wie viel Energie die Mannschaft von Tim Wulff aktuell ausstrahlt. Besonders die Offensive um Guder, Cornils und Iloka überzeugt.

Emden hingegen verpasste zuletzt beim 2:2 gegen Drochtersen nur knapp eine Sensation – und zeigt Moral. Die Ostfriesen sind in Form: Vier Spiele in Folge ohne Niederlage.

Weiche geht als Favorit in die Partie, doch Emden hat zuletzt bewiesen, dass sie keinem Gegner kampflos etwas schenken. Das Hinspiel endete mit einem 3:2-Sieg für Kickers Emden. ---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr Hannover 96 Hannover 96 II FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 13:00

Hannover 96 II stabilisierte sich durch das 2:0 gegen Lohne und zeigte erstmals seit Wochen defensive Kompaktheit. Trainer Daniel Stendel dürfte vor allem die Effektivität gefallen haben.

Norderstedt verlor zuletzt gegen Oldenburg und hatte durch die Spielabsage gegen Phönix Lübeck keine Chance auf Wiedergutmachung. Die Ostermann-Elf ist auswärts schwer zu greifen, braucht aber dringend Punkte im Abstiegskampf.

Ein Spiel zweier Teams, die eng beieinander liegen und bei denen der kleinste Fehler entscheiden kann. Das Hinspiel endete mit einem 4:0-Sieg für Hannover 96 II. ---

Phönix sucht nach dem Ausrutscher in Lohne wieder nach Stabilität. Die Lübecker stehen trotz der Niederlage weiterhin auf Rang fünf, doch das 0:0 gegen Weiche und das 1:2 in Lohne verdeutlichen die Offensivprobleme der letzten Wochen.

Der HSC Hannover kommt aus einer 1:5-Klatsche beim HSV II – ein eklatanter Rückschritt nach vorangegangener positiver Entwicklung.

Phönix geht als klarer Favorit ins Spiel, doch hat der HSC schon mehrfach gezeigt, dass sie auswärts unangenehm sein können. Das Hinspiel endete mit einem 0:0-Unentschieden. ---

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen SSV Jeddeloh Jeddeloh 14:00

Schöningen bleibt eine Wundertüte, gewann jüngst stark in Bremen (3:1) und verlor nur knapp gegen Drochtersen/Assel.

Jeddeloh kommt aus einer Spielpause, da die letzten Partien abgesagt wurden. Der SSV zeigt allerdings seit Monaten bemerkenswerte Reife – körperlich stark, taktisch klar, mental stabil.

Das Hinspiel endete mit einem 3:0-Sieg für den SSV Jeddeloh. ---

St. Pauli II bleibt tief unten hängen, verlor in Bremen knapp und kommt nur schleppend voran.

Lübeck dagegen hat mit dem 1:5 gegen Meppen nach Wochen wieder ein Spiel verloren. Der VfB will eine neue Serie starten – und das Spiel bei St. Pauli II bietet die Chance auf einen dafür. Beide stehen unter Druck. Ein wegweisendes Duell für die Rückrunde. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. ---

Der HSV II ist einer der Gewinner der letzten Wochen: Erst 1:0 in Hannover, dann 5:1 gegen den HSC – die Offensivreihe funktioniert.

Drochtersen/Assel musste sich nach dem späten Ausgleich in Emden mit einem knappen 1:0 gegen Schöningen die Punkte erkämpfen. Der Tabellenzweite bleibt stabil.

In Hamburg wartet ein echter Härtetest. Drochtersen/Assel darf sich in diesem engen Titelkampf keinen Ausrutscher erlauben. Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Sieg für den Hamburger SV II. ---

Sa., 29.11.2025, 15:30 Uhr Altona 93 Altona 93 SV Werder Bremen Werder II 15:30