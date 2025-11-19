Das Spiel nahm sofort Fahrt auf. Bereits nach zwei Minuten setzte Grässi vor dem Tor der Wilhelmshavener seinen Mitspieler Hank in Szene, der den Ball nur noch einschieben musste – 1:0. Doch die frühe Führung hatte nicht lange Bestand. Eine defensive Unachtsamkeit der Oldenburger ermöglichte Frisia den schnellen Ausgleich, wenig später brachte ein Abstauber nach einem Distanzschuss die Gäste sogar mit 1:2 in Front.

Trotz des Rückschlags zeigte der GVO eine reife Reaktion. Die Gastgeber blieben spielbestimmend und wurden durch einen sehenswerten Distanzschuss von Ole belohnt, der aus etwa 35 Metern „wie eine Rakete“ im Winkel einschlug. Kurz darauf drehte Grässi mit einem präzisen Abschluss aus 17 Metern das Spiel – 3:2 zur Pause.

Auch im zweiten Durchgang dominierten die Oldenburger das Geschehen. Der GVO setzte Frisia mit flüssigem Kombinationsspiel unter Druck und erhöhte nach einer starken Einzelaktion über die linke Seite durch Grässi auf 4:2. Weitere Chancen blieben ungenutzt – ein Faktor, der sich später rächen sollte.

In der 82. Minute verkürzte Wilhelmshaven nach einem Freistoß und einer unübersichtlichen Situation im Fünfmeterraum auf 4:3. Eine echte Schlussoffensive der Gäste blieb zunächst aus, doch in der fünften Minute der Nachspielzeit kam es zur spielentscheidenden Szene: Ein Abschluss Frisias im Strafraum wurde von Torhüter Gunnar stark pariert, anschließend kam es zu einem Zusammenprall mit einem Angreifer. Zur Überraschung beider Teams entschied der Schiedsrichter nach kurzer Verzögerung auf Strafstoß, den Frisia verwandelte – 4:4.

Der GVO Oldenburg zeigte erneut eine starke Vorstellung und hätte den Sieg aufgrund des Spielverlaufs vermutlich verdient gehabt. Zum Verhängnis wurde den Gastgebern jedoch die fehlende Effizienz und die späte Elfmeterentscheidung, die dem Remis einen faden Beigeschmack verlieh. Für den GVO steht nun die nächste Aufgabe bevor: das Auswärtsspiel in Hude.