Oldenburg festigt Spitze – SV Meppen und Jeddeloh feiern Auswärtssiege

In Bremen begann das Spiel denkbar unglücklich für die Gäste aus Emden. Bereits in der 4. Minute lenkte Dennis Engel den Ball ins eigene Tor und brachte die Werder-Reserve damit in Führung. Kickers Emden gab sich nicht geschlagen und warf in der Schlussphase alles nach vorn. Der Einsatz wurde belohnt: In der 86. Minute erzielte Mika Eickhoff den späten Ausgleich und rettete den Gästen einen wichtigen Punkt.

– Foto: Imago Images

---

Die Partie in Drochtersen begann mit einem Schockmoment für die Gastgeber: Bereits in der 3. Minute lag Bremer SV durch ein frühes Tor in Führung. Doch Drochtersen reagierte mit Wucht. Kurz vor der Pause belohnte Jorik Wulff die Gastgeber mit dem Ausgleichstreffer in der 45. Minute. Nach dem Seitenwechsel sorgte Haris Hyseni in der 55. Minute für das 2:1 und drehte damit das Spiel endgültig. Bremer SV kämpfte zwar, fand aber keine Antwort mehr. ---

Die Begegnung in Lohne begann furios. Schon in der 8. Minute ließ Jannik Zahmel die Hausherren jubeln und brachte sie mit 1:0 in Führung. Doch der VfB Lübeck antwortete mit Entschlossenheit. In der 34. Minute erzielte Antonio Verinac den Ausgleich und stellte das Spiel wieder auf Null. Im zweiten Durchgang wogte das Spiel hin und her, Chancen gab es auf beiden Seiten. Als sich bereits alles auf ein Unentschieden einstellte, schlug Lübeck in letzter Sekunde zu: In der 90.+4 Minute erzielte Dardan Karimani den Siegtreffer. ---

Vor 500 Zuschauern legte Hannover 96 II einen Traumstart hin. Bereits in der 2. Minute verwandelte Sean Busch einen Foulelfmeter zur Führung. Nach der Pause sorgte Joseph Ganda in der 49. Minute für das 2:0. Tom Hobrecht erhöhte in der 67. Minute sogar auf 3:0. Zwar verkürzte Gianluca Przondziono in der 85. Minute für Altona 93, doch nur zwei Minuten später stellte Tim Walbrecht den alten Abstand wieder her und traf zum 4:1-Endstand. ---

Vor 1023 Zuschauern entwickelte sich ein dramatisches Spiel. Daniel Reiche brachte die Gastgeber in der 41. Minute in Führung. Doch der HSV II kämpfte sich zurück und glich durch Maurice Boakye in der 68. Minute aus. Als sich alles schon nach einem Remis anfühlte, trat Philipp Harant in der 89. Minute zum Foulelfmeter an und verwandelte zum 2:1-Siegtreffer. ---

In Norderstedt sahen 405 Zuschauer ein packendes Duell. Stefan Rankic brachte die Gäste aus Meppen bereits in der 16. Minute in Führung. Nur vier Minuten später glich Dane Kummerfeld für Norderstedt aus. Lange Zeit deutete alles auf ein Remis hin, doch in der Nachspielzeit schlug Daniel Haritonov zu und sicherte Meppen in der 90.+2 Minute den umjubelten Auswärtssieg. ---