Oldenburg empfängt Hannover – Meppen trifft auf Phönix

Morgen, 18:30 Uhr VfB Oldenburg VfB Oldenburg Hannover 96 Hannover 96 II 18:30 live PUSH

Der VfB Oldenburg marschiert: Acht Siege aus neun Spielen, 33:9 Tore – der Tabellenführer dominiert bislang nach Belieben. Nun kommt Hannover 96 II, das nach acht Spielen mit zwölf Punkten im Mittelfeld rangiert. Die Gäste sind kompakt, kassierten erst acht Gegentore, müssen aber die Offensivkraft der Oldenburger bändigen. Für den VfB ist es die nächste Gelegenheit, seine Dominanz unter Beweis zu stellen, für 96 die Chance, sich als Stolperstein im frühen Titelrennen zu erweisen. ---

Emden gegen Lohne – ein Duell in der unteren Tabellenhälfte. Emden steht mit zehn Punkten knapp vor den Abstiegsrängen, Lohne hat nach neun Spielen erst neun Zähler und mit 25 Gegentreffern die schlechteste Defensive der Liga. Beide Teams brauchen dringend Stabilität und Punkte. Für den Sieger winkt Luft im Abstiegskampf, für den Verlierer droht ein langer Herbst im unteren Drittel. ---

Morgen, 19:00 Uhr Altona 93 Altona 93 Hamburger SV Hamburger SV II 19:00 live PUSH

Ein Hamburger Duell mit klaren Vorzeichen: Aufsteiger Altona überzeugt bislang mit elf Punkten aus acht Partien und belegt Rang neun. Der HSV II dagegen steckt mit nur vier Punkten tief im Keller. Besonders die Offensive ist ein Problem: Sechs Tore in acht Spielen sprechen Bände. Altona will die eigene Heimstärke nutzen, der HSV II sucht verzweifelt nach Halt. Ein Stadtduell mit viel Prestige und hoher Brisanz. ---

Topspiel in Meppen: Der Tabellenzweite (20 Punkte) empfängt Phönix Lübeck, das mit 17 Punkten nur knapp dahinter liegt. Meppen stellte zuletzt beim 6:0 in Bremen seine Klasse unter Beweis, Phönix siegte knapp gegen den Bremer SV, bleibt damit auf Platz fünf im Rennen um die Spitzenplätze. Hier geht es um viel mehr als drei Punkte: Für Meppen die Chance, an Oldenburg dranzubleiben, für Phönix ein direkter Angriff auf die Topränge. ---

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck FSV Schöningen Schöningen 14:00 live PUSH

Der VfB Lübeck hinkt mit zehn Punkten und Rang zwölf ein wenig hinterher, hat aber noch Nachholspiele in der Hinterhand. Gegner Schöningen steckt mit nur sechs Zählern als Aufsteiger im Abstiegskampf. Nach dem ersten Saisonsieg am 6. Spieltag folgte der zweite am vergangenen Wochenende. Für Lübeck zählt auf heimischem Rasen nur ein Sieg, für Schöningen jeder Punkt im Überlebenskampf. ---

Sa., 20.09.2025, 16:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 16:00 live PUSH

Der SSV Jeddeloh will die Verfolgerrolle festigen: Nach der 0:4-Niederlage in Meppen zeigte das 1:1 bei Hannover 96 II zuletzt ein anderes Gesicht. Mit 20 Punkten liegt man punktgleich mit Meppen. Gegner Norderstedt steckt dagegen tief im Keller, nur acht Zähler nach neun Spielen und ein 1:2 gegen Werder Bremen II zuletzt. Alles andere als ein Sieg wäre für Jeddeloh ein Rückschlag, Norderstedt dagegen muss endlich für eine Überraschung sorgen, um nicht den Anschluss zu verlieren. ---

Auf St. Pauli trifft die zweitschwächste Defensive der Liga auf eine Mannschaft im Aufwind. St. Pauli II steht mit nur zwei Punkten am Tabellenende, 23 Gegentore in acht Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Weiche Flensburg dagegen kletterte nach einem 3:2 gegen Drochtersen/Assel auf zwölf Punkte und schöpft neuen Mut. Alles deutet auf klare Kräfteverhältnisse hin. ---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr Bremer SV Bremer SV HSC Hannover HSC Hannover 15:00 live PUSH