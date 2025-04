Oldenburg empfängt Flensburg - Havelse steht kurz vorm Meistertitel

Am kommenden Wochenende steht der 29. Spieltag in der Regionalliga Nord an. Am Freitag empfängt der SV Werder Bremen II die U23 von Holstein Kiel und der VfB Oldenburg den SC Weiche Flensburg. Am Samstag trifft der TuS Blau-Weiß Lohne auf den SV Drochtersen/Assel. Am Sonntag gastiert der VfB Lübeck beim FC Teutonia 05 Ottensen, der SSV Jeddeloh beim 1. FC Phönix Lübeck, der TSV Havelse beim FC Eintracht Norderstedt, der FC St. Pauli II beim SV Meppen, der Hamburger SV II beim SV Todesfelde und der BSV Kickers Emden beim Bremer SV.