Oldenburg empfängt Drochtersen/Assel – Meppen will nachlegen

Der 12. Spieltag in der Regionalliga Nord steht vor der Tür. Die englische Woche startet am Dienstag mit dem Duell zwischen dem SV Werder Bremen II und dem VfB Lübeck. Am Mittwoch trifft der Bremer SV auf den SC Weiche Flensburg, der VfB Oldenburg auf den SV Drochtersen/Assel, der SSV Jeddeloh auf den TuS Blau-Weiß Lohne, der Hamburger SV II auf den FC Eintracht Norderstedt, der FC St. Pauli II auf den BSV Kickers Emden und der SV Meppen auf den HSC Hannover. Am Donnerstag gastiert noch der FSV Schöningen bei Altona 93.
Die U23 von Werder Bremen pendelt weiter zwischen Hoffnung und Rückschlag. Mit zwölf Punkten nach zehn Spielen reicht es für Rang elf. Nun kommt der VfB Lübeck, der sich mit 16 Punkten und Platz sechs in die obere Tabellenhälfte gespielt hat. Nach fünf Siegen aus neun Partien reist der VfB als Favorit an. Für Bremen bietet sich die Gelegenheit, den Anschluss ans Mittelfeld zu halten.
Der Bremer SV steht mit 13 Punkten auf Platz zehn und lebt von einer soliden Defensive (12:12 Tore). Gegner Weiche Flensburg hat fünf Siege, sechs Niederlagen und damit ein völlig ausgeglichenes Bild. Nach dem 0:4 bei Jeddeloh sucht Weiche wieder nach der Form, während Bremen einen späten Ausgleichstreffer gegen Emden hinnehmen musste. Beide Teams kämpfen um Stabilität – und um den Platz im sicheren Mittelfeld.
Spitzenspiel! Der Tabellenführer empfängt den Vierten. Oldenburg hat zehn seiner elf Partien gewonnen und 39 Tore erzielt. Drochtersen/Assel dagegen reist mit acht Siegen an und steht ebenfalls für Offensivfussball. Wer hier siegt, setzt ein klares Ausrufezeichen im Titelrennen. Für Drochtersen/Assel die große Chance, den Rückstand zu verkürzen – für Oldenburg die Gelegenheit, den Vorsprung auszubauen.
Erleichterung bei St. Pauli II: Der erste Saisonsieg ist da, 2:0 gegen HSC Hannover. Doch mit nur fünf Punkten bleibt das Team Tabellenletzter. Emden steht mit 14 Punkten solide im Mittelfeld und hat zuletzt Stabilität bewiesen. Für St. Pauli ist es das nächste Endspiel, um den Kontakt zum rettenden Ufer zu halten. Emden dagegen will die drei Punkte, um den Abstand nach unten zu vergrößern.
Der HSV II muss noch die 1:2-Niederlage gegen Schöningen verdauen, und bleibt damit insgesamt bei nur sieben Punkten. Norderstedt steckt ebenfalls im Keller und verlor ebenfalls mit 1:2. Beide Teams suchen nach ihrer Form, beide brauchen den Sieg. Ein klassisches Abstiegsduell, in dem die Verlierer noch tiefer hineingezogen werden.
Jeddeloh steht nach elf Spielen mit 24 Punkten auf Rang drei, punktgleich mit Drochtersen. Die letzten Wochen waren wechselhaft, doch der 4:0-Sieg in Flensburg brachte neues Selbstvertrauen. Gegner Lohne steckt mit neun Punkten im Keller und kassierte bereits 29 Gegentore. Auf dem Papier eine klare Sache – für Jeddeloh zählt nur ein Sieg, um die eigene Titelchance zu wahren. Lohne dagegen muss auf ein kleines Wunder hoffen.
Meppen ist nach Oldenburgs Dominanz die zweitstärkste Kraft. Acht Siege, zwei Remis, nur eine Niederlage – 33:10 Tore, Platz zwei. Die Emsländer spielen konstant und wollen gegen HSC Hannover (zwölf Punkte, Rang zwölf) ihre Serie fortsetzen. Die Gäste haben zwar mehrfach Moral gezeigt, zuletzt aber beim 0:2 gegen St. Pauli II geschwächelt. Alles spricht für einen Meppener Heimsieg.
Altona stagniert bei elf Punkten, Schöningen steckt mit ebenfalls neun Zählern tief im Keller. Beide kassierten bereits viele Gegentreffer, beide kämpfen um Stabilität. Für den Aufsteiger aus Schöningen ist jeder Punkt überlebenswichtig, für Altona geht es darum, nicht ganz nach unten durchgereicht zu werden. Ein Spiel auf Augenhöhe mit hoher Bedeutung für die kommenden Wochen.
