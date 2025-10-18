Oldenburg bleibt vorn – Lübeck siegt spät, Jeddeloh jubelt in Emden

Die heutige Fortsetzung des 15. Spieltags in der Regionalliga Nord hatte es in sich: Der VfB Oldenburg gewann ein packendes Topspiel in Flensburg und verteidigte die Tabellenführung. Phönix Lübeck siegte in einem dramatischen Duell spät per Elfmeter, Jeddeloh setzte sich in Unterzahl gegen Emden durch. Werder Bremen II unterlag deutlich, Lohne verspielte eine 3:0-Führung gegen Norderstedt.

Das Duell vor 1650 Zuschauern begann denkbar schlecht für Emden: Bereits in der 5. Minute sah Michael Chukwuemeka Igwe nach einer Notbremse die Rote Karte. Die Gäste nutzten die Überzahl eiskalt. Moritz Brinkmann traf in der 10. Minute zur Führung, Tom Gaida legte in der 40. Minute das 2:0 nach. Kurz vor der Pause verkürzte David Schiller in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 1:2, doch Max Wegner stellte in der 52. Minute den alten Abstand wieder her.

Vor 417 Zuschauern erwischten die Gäste aus Hannover den besseren Start in die zweite Halbzeit. Alexander Vogel brachte 96 II in der 50. Minute in Führung und erhöhte in der 79. Minute auf 2:0. Franz Roggow traf in der 88. Minute per Foulelfmeter zum 3:0. Princewill Mbock sorgte in der 95. Minute mit dem 1:3 zumindest für Ergebniskosmetik. Hannover klettert mit dem Auswärtssie, während Bremen II nach der sechsten Saisonniederlage weiter im Mittelfeld steckt.

Es entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, das lange torlos blieb. Die Gäste aus Hamburg schwächten sich in der 66. Minute, als Omar Megeed mit Gelb-Rot vom Platz musste. Lübeck drückte in der Schlussphase – und wurde belohnt: Stylianos Kokovas verwandelte in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0-Sieg.

Vor 1024 Zuschauern erwischte Oldenburg einen Traumstart. Bereits in der 3. Minute traf Julian Boccaccio zur Führung, in der 19. Minute legte er das 2:0 nach. Kurz vor der Pause erhöhte Mats Facklam in der 44. Minute auf 3:0. Flensburg bäumte sich spät auf: Dominic Hartmann verkürzte in der 81. Minute per Foulelfmeter auf 1:3, und Marshall Faleu traf in der 84. Minute zum 2:3. Trotz des späten Drucks der Gastgeber brachte der VfB den Vorsprung über die Zeit und ist nach dem zwölften Saisonsieg der Tabellenführer.

Vor 1205 Zuschauern zeigte Drochtersen/Assel, warum die Mannschaft in dieser Saison zu den Topfavoriten zählt. Schon nach zehn Minuten brachte Haris Hyseni die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte der Torjäger erneut, ehe Allah Aid Hamid in der 18. Minute das 3:0 folgen ließ. Die Lübecker Defensive fand in dieser Phase kaum Zugriff und wirkte überfordert. Nach der Pause setzte Drochtersen seinen Offensivdrang fort: Liam Giwah traf in der 51. Minute zum 4:0. Der VfB Lübeck kämpfte sich noch einmal kurz zurück – Manuel Farrona-Pulido verkürzte in der 60. Minute, doch Allah Aid Hamid stellte nur fünf Minuten später den alten Abstand wieder her. Fabian Istefo gelang in der 76. Minute zwar das 5:2, doch Drochtersen hatte noch nicht genug. Jannes Wulff (81.) und Philipp Aue (89.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

Ein Spiel, das keiner so schnell vergessen wird. Lohne führte durch Tore von Sandro Heskamp (8.), Martin Kobylanski (21.) und Thorsten Tönnies (50.) scheinbar sicher mit 3:0. Doch Norderstedt kämpfte sich zurück: Manuel Brendel traf in der 58. Minute, Jonas Behounek verwandelte in der 87. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2, ehe Lukas Felix Krüger in der dritten Minute der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich erzielte. Lohne vergab damit einen sicher geglaubten Sieg, während Norderstedt mit großem Kampfgeist einen wichtigen Punkt erkämpfte. ---

Der FC St. Pauli II feierte beim 3:1 in Hannover den zweiten Sieg der Saison und schöpft neuen Mut. Mit nun neun Punkten rücken die Kiezkicker zumindest etwas heran. Altona dagegen musste beim 0:1 gegen Drochtersen ein spätes Gegentor hinnehmen und blieb damit ohne Punkte. Beide Teams kämpfen um jeden Zähler im Abstiegskampf, doch St. Pauli hat das Momentum auf seiner Seite. ---

Morgen, 15:00 Uhr Bremer SV Bremer SV SV Meppen SV Meppen 15:00 live PUSH

Der Bremer SV überzeugte beim 3:0 in Norderstedt und will den Schwung ins Heimspiel gegen Meppen mitnehmen. Doch die Emsländer reisen mit breiter Brust an: Das 4:0 gegen Lohne war ein klares Statement, Meppen bleibt der schärfste Verfolger des Spitzenduos. Besonders Thorben Deters und Julian Ulbricht zeigten sich in Galaform. Für Bremen wird es ein harter Prüfstein gegen die beste Offensive der Liga. ---

Morgen, 15:00 Uhr HSC Hannover HSC Hannover FSV Schöningen Schöningen 15:00 live PUSH

HSC Hannover sorgte mit dem 2:1-Sieg in Lübeck für eine kleine Überraschung und kletterte auf Rang 13. Nun empfängt der Aufsteiger den FSV Schöningen, der mit dem 3:2 gegen Flensburg einen Big Point im Abstiegskampf feierte. Beide Teams gehen mit Rückenwind in die Partie – wer hier gewinnt, verschafft sich ein kleines Polster in der unteren Tabellenhälfte.

