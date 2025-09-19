Oldenburg baut Tabellenführung aus – Emden jubelt, Altona enttäuscht

Der Tabellenführer zeigte seine ganze Klasse, musste dabei aber einen schweren Weg gehen. Vjekoslav Taritas brachte Oldenburg in der 13. Minute früh in Führung, ehe Hannover das Spiel drehte: Keanu Brandt glich in der 31. Minute aus, und Joseph Ganda traf in der 41. Minute zur 2:1-Führung für die Gäste. Doch Oldenburg fand zurück. Nico Mai erzielte in der 54. Minute den Ausgleich, und nur fünf Minuten später stellte Mats Facklam mit dem 3:2 die Weichen auf Sieg. In der 74. Minute vergab Facklam die Chance zur Vorentscheidung, als er mit einem Foulelfmeter an Torhüter Jonas Schwanke scheiterte. Doch Vjekoslav Taritas machte in der 88. Minute alles klar und sicherte Oldenburg mit seinem zweiten Treffer des Tages den 4:2-Endstand. ---

Für Emden war es ein emotional wichtiger Heimerfolg. Felix Göttlicher stand dabei im Mittelpunkt: Mit seinem Tor in der 16. Minute brachte er die Gastgeber in Führung, und in der 61. Minute legte er mit seinem zweiten Treffer nach. Auch wenn Janek Siderkiewicz in der 83. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, brachte Emden den Sieg über die Zeit. ---

Für den Aufsteiger Altona 93 setzte es eine bittere Niederlage im eigenen Stadion. Bereits in der 3. Minute traf Immanuel Pherai für die Gäste, die damit früh die Kontrolle übernahmen. Moritz Reimers erhöhte in der 58. Minute auf 2:0 und entschied die Partie endgültig. Hamburgs U21 holte damit drei wertvolle Punkte im Abstiegskampf, während Altona mit leeren Händen dastand. ---

Topspiel in Meppen: Der Tabellenzweite (20 Punkte) empfängt Phönix Lübeck, das mit 17 Punkten nur knapp dahinter liegt. Meppen stellte zuletzt beim 6:0 in Bremen seine Klasse unter Beweis, Phönix siegte knapp gegen den Bremer SV, bleibt damit auf Platz fünf im Rennen um die Spitzenplätze. Hier geht es um viel mehr als drei Punkte: Für Meppen die Chance, an Oldenburg dranzubleiben, für Phönix ein direkter Angriff auf die Topränge. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck FSV Schöningen Schöningen 14:00

Der VfB Lübeck hinkt mit zehn Punkten und Rang zwölf ein wenig hinterher, hat aber noch Nachholspiele in der Hinterhand. Gegner Schöningen steckt mit nur sechs Zählern als Aufsteiger im Abstiegskampf. Nach dem ersten Saisonsieg am 6. Spieltag folgte der zweite am vergangenen Wochenende. Für Lübeck zählt auf heimischem Rasen nur ein Sieg, für Schöningen jeder Punkt im Überlebenskampf. ---

Morgen, 16:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 16:00

Der SSV Jeddeloh will die Verfolgerrolle festigen: Nach der 0:4-Niederlage in Meppen zeigte das 1:1 bei Hannover 96 II zuletzt ein anderes Gesicht. Mit 20 Punkten liegt man punktgleich mit Meppen. Gegner Norderstedt steckt dagegen tief im Keller, nur acht Zähler nach neun Spielen und ein 1:2 gegen Werder Bremen II zuletzt. Alles andere als ein Sieg wäre für Jeddeloh ein Rückschlag, Norderstedt dagegen muss endlich für eine Überraschung sorgen, um nicht den Anschluss zu verlieren. ---

Auf St. Pauli trifft die zweitschwächste Defensive der Liga auf eine Mannschaft im Aufwind. St. Pauli II steht mit nur zwei Punkten am Tabellenende, 23 Gegentore in acht Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Weiche Flensburg dagegen kletterte nach einem 3:2 gegen Drochtersen/Assel auf zwölf Punkte und schöpft neuen Mut. Alles deutet auf klare Kräfteverhältnisse hin. ---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr Bremer SV Bremer SV HSC Hannover HSC Hannover 15:00