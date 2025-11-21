Die Gesprächspartner beim Talk an der Theke: (von links) Ralph-Uwe Schaffert, Achim Balkhoff, Omar Fahmy, Stefan Gaube, Michael Salge, Ridha Kitar und Mustafa Sancar. – Foto: VfV 06

„Old Path" – VfV 06 überzeugt mit Nähe und Weitblick Gelungener Sponsorenabend

Ein gelungenes Format in entspannter Atmosphäre: Der VfV Borussia 06 Hildesheim hatte zum Sponsorenabend ins „Old Path“ geladen – und rund 50 Gäste folgten der Einladung. Gastgeber Alexandros Psarras sorgte mit Braunkohl und Bregenwurst für das passende November-Ambiente, während auf der Bühne im Biergarten mit Almhütte beim „Talk an der Theke“ über Fußball, Vereinsentwicklung und Zukunftsstrategien diskutiert wurde.

Durch den Abend führte Sportnews-Redakteur Stefan Gaube, der die Diskussionsrunde mit fundierten Fragen strukturierte. Mit Ralph-Uwe Schaffert, frisch gewähltem DFB-Vizepräsidenten, war ein prominenter Gast dabei, der Einblicke in die zukünftige Struktur des Regionalliga-Aufstiegs gab. Schaffert erläuterte die neue Regelung, nach der der Zweite der Oberliga Niedersachsen künftig in einer Viererrunde mit den Meistern aus Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein zwei zusätzliche Aufsteiger ausspielt. Für den VfV 06, so Schaffert, sei das „eine realistische Chance, mittelfristig den Sprung zurück in die Regionalliga zu schaffen“. Einen wirtschaftlichen Blickwinkel brachte Mustafa Sancar, kaufmännischer Geschäftsführer des VfV-Hauptsponsors EVI, ein. Der Aufstieg wäre für ihn ein „wichtiger Etappenerfolg auf dem Weg zu einer nachhaltigen Strategie für den Leistungsfußball in Hildesheim“.

Klare Worte zur sportlichen Entwicklung Auch Cheftrainer Ridha Kitar und Sportvorstand Omar Fahmy nutzten den Abend, um über die sportliche Lage zu sprechen. Die aktuelle Tabellenposition spiegle die eigenen Ambitionen wider, betonten beide unisono. Der Fokus liege jedoch auf Stabilität und Weiterentwicklung: „Wir wollen keine Wasserstandsmeldungen von Woche zu Woche, sondern nachhaltigen Fortschritt sehen“, so Kitar. Fahmy ergänzte, man wolle „die Dynamik der Mannschaft und den positiven Trend auch über die laufende Saison hinaus nutzen“.