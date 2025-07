Olchings Saisonstart vom Regen gestoppt

Knapp 150 Zuschauer fanden sich auf dem Nebenplatz im Gilchinger Sportpark ein, um das Saisonauftakt-Spiel der Bezirksliga zu verfolgen. Doch anstatt einem Fußballspiel bekamen sie eine wahre Wasserschlacht zu sehen. Denn pünktlich mit Anpfiff öffnete der Himmel seine Schleusen. Hinzu kamen Blitz und Donner.

In den 22 Minuten, in denen der Ball rollte (oder es auf dem tiefen Geläuf zumindest versuchte), hatten beide Teams jeweils eine Großchance. Nach 16 Minuten rutschte das Spielgerät an Freund und Feind vorbei, Luka Batarilo-Cerdic schien selbst ein wenig überrascht gewesen zu sein. Der 26-Jährige machte sich auf den Weg Richtung Gilchinger Gehäuse, scheiterte letztlich an TSV-Keeper Tobias Höllrich.