Olchinger Relegations-Krimi geht weiter

Olching kehrt mit knapper Niederlage aus Stätzling zurück

„Wir haben die gleiche Ausgangslage“, stellte Olchings Trainer Felix Mayer am Mittwochabend nach dem Schlusspfiff beim FC Stätzling nüchtern fest. Wie schon bei der 2:3-Niederlage in der ersten Relegationsrunde in Thalhofen vor einer Woche kehrte der SCO am Mittwochabend erneut mit einer knappen Niederlage im Gepäck vom FC Stätzling zurück nach Olching. Diesmal war es ein 0:1. Für das alles entscheidende Rückspiel ist bei diesem Ergebnis für den Olchinger Landesligisten noch alles drin.

„Wir wissen, zu was wir zu Hause imstande sind“, vertraut Mayer auf die Heimstärke seiner Truppe und blickt relativ optimistisch der alles entscheidenden Auseinandersetzung am Samstag um 16 Uhr im Amperstadion entgegen. „Zwar müssen wir wieder einmal erst einen Rückstand aufholen, aber aufgrund der gezeigten Leistungen bin ich sehr hoffnungsvoll.“

Olching war spielbestimmend

Denn nach dem Relegationshinspiel gegen den schwäbischen Bezirksliga-Zweiten am Mittwochabend vor 559 Zuschauern wäre durchaus eine andere, eine bessere Ausgangslage für die Olchinger Kicker möglich gewesen, hat Mayer beobachtet. Die Gäste aus Stätzling gehen zwar mit einem leichten Vorteil in das letzte Entscheidungsspiel, aber Mayer hat seine Elf als die spielbestimmende Mannschaft gesehen, die lediglich vor dem gegnerischen Tor zu harmlos agierte.

„Wir waren nach vorne nicht wirklich gefährlich“, gestand Mayer ein. Seine Elf habe keine wirklich hundertprozentigen Chancen herausgespielt. Ferenc Ambrus und Jakob Zißelsberger hatten zwei Halbchancen auf dem Fuß, mehr nicht. Aber auch Stätzling kam im ersten Durchgang nur auf zwei Chancen, wobei der Bezirksligist einmal am Pfosten scheiterte, und die zweite Chance kurz vor der Pause den Gastgebern eben den Siegtreffer durch Markus Böck bescherte (41.).

Nach dem Wiederanpfiff war seine Mannschaft noch dominanter, berichtete Mayer. „Wir haben in diesem Durchgang keine einzige Chance der Gastgeber zugelassen“, so Mayer. Die Olchinger Abwehr um Torwart Maximilian Hoffmann erwies sich als äußerst sattelfest. Nach einer knappen Stunde wechselte der Olchinger Coach mit Jonas Kalchner, Maximilian Schwahn und Paul Niehaus gleich drei frische Kräfte ein.

Das brachte in die Offensivabteilung ein wenig mehr Schwung. Der erwünschte Erfolg, ein Treffer, gelang jedoch auch ihnen nicht. Mayer erlebte drei gute Einschussmöglichkeiten, beispielsweise von Ambrus und Schwahn. In der Schlussphase hatte Niehaus Pech, als bei seinem Abschluss der Ball ebenfalls an den Pfosten knallte. Der Ausgleich wäre für die Olchinger aufgrund der Dominanz mehr als verdient gewesen. Großes Lob zollte Mayer den vielen mitgereisten Fans aus Olching. Nicht nur der Fan-Bus war rappelvoll, viele Fans seien noch mit dem eigenen Auto nach Stätzling aufgebrochen.