Olchinger Erfolgsrezept: Mit Männerfußball die Talent-Truppe geschlagen

Der SC Olching reitet weiter auf der Erfolgswelle. Die Mannschaft von Trainer Felix Mayer siegte im Spitzenspiel gegen den FC Deisenhofen II mit 3:1.

Olching – Mayer zeigte sich nach dem neunten Saisonsieg zufrieden, spielerisch sah der 30-Jährige aber noch Verbesserungsbedarf, allerdings waren die jungen FCD-Talente ein „total starker Gegner.“

Zum Mann des Spiels avancierte Kerem Kavuk. Der Olchinger Spielmacher hatte bei allen drei Treffern seine Füße im Spiel. Nach sieben Minuten erzielte der 23-Jährige die Führung für den SCO. In der Folge waren die Hausherren das dominantere Team. „Wir wollten Männerfußball spielen. Das haben wir ihnen gezeigt“, sagte Mayer. Vor allem in den entscheidenden Szenen „waren wir cleverer.“ Vom Elferpunkt erhöhte Ferenc Ambrus auf 2:0. Zuvor wurde Kavuk von Deisenhofens Pablo Sliwka gelegt (20.). Danach allerdings ließen sich die Blau-Weißen für einige Minuten den Schneid abkaufen. Deisenhofen wurde stärker, allerdings auch, weil die Olchinger im Spielaufbau immer wieder zu einfach den Ball verloren. Glück hatte der Spitzenreiter nach 36 Minuten, als Deisenhofens Nico Wohlmann nur den Pfosten traf. In der Schlussphase der ersten Spielhälfte übernahmen die Olchinger dann wieder das Kommando. Adnan Ribo (41.) und Jakob Zißelsberger (45.) verpassten das mögliche 3:0.

Zehn Minuten nach Wiederbeginn erwies Sliwka seinem Team einen Bärendienst, als er sich binnen weniger Sekunden die Gelb-Rote Karte wegen Ballwegschlagens und Meckerns die Ampelkarte erhielt. In personeller Überzahl tat sich der SCO zunächst schwer. Die Gäste konnten nach 60 Minuten sogar verkürzen. Doch der SC Olching bewies Kämpferherz und brachte die knappe Führung über die Zeit. Drei Minuten vor dem Schlusspfiff erlöste der eingewechselte Maximilian Sporbert die 130 Zuschauer im Amperstadion. Der 19-Jährige blieb nach einem blitzsauber ausgespielten Konter, eingeleitet von Kerem Kavuk, vor dem Deisenhofener Tor cool. (Dirk Schiffner)