🗣: Olching zeigt Siegeswillen – Geiselbullach: Lob für die Moral

– Foto: Tamara Rabuser

Olching bleibt geduldig und schlägt tief stehendes Wolfratshausen. Geiselbullach fängt sich gegen Deisenhofen fünf Buden – nichtsdestotrotz sticht die Moral der Mannschaft positiv heraus. MTV bezwingt in ausgeglichenem Spiel Polling.

Andreas Budell, Trainer FC Deisenhofen II: "Wir waren bis zur Trinkpause nicht im Spiel. Danach haben wir das System umgestellt und die totale Kontrolle erlangt, weshalb wir in der Folge völlig verdient mit einem 2:0 in die Halbzeit gehen. Direkt nach der Halbzeit machen wir das 3:1 und waren im Anschluss schläfrig und besonders in der Rückwärtsbewegung nicht wach genug, sodass Geiselpullach auf 3:2 herangekommen ist. Zwei Minuten später machen wir das 4:2, was für den Gegner nicht einfach zu verdauen war. Wir konnten es bis zum Ende verwalten und machen mit dem Schlusspfiff das 5:2. Deswegen ist es – bis auf die 10-15 Minuten in der zweiten Halbzeit, als Geiselpullach die zwei Tore macht – souverän und ein völlig verdienter Sieg."

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: "Es war bei sommerlichen Temperaturen ein tolles Spiel von beiden Seiten. Wir sind ein bisschen besser hineingekommen, haben dann auch 1:0 geführt. Polling hat den Ausgleichstreffer mehr als verdient gemacht und dann auch das Spiel an sich gerissen. Sie sind durch den Elfmeter 2:1 in Führung gegangen – der absolut okay war – und hätten dann den Sack zumachen können. Wir sind nochmal zurückgekommen, haben taktisch umgestellt und konnten in der Folge das 2:2 erzielen. Kurz vor Schluss haben wir dann glücklich den 3:2 Siegestreffer erzielt. Man muss sagen, dass ein Unentschieden für beide Seiten verdient gewesen wäre. Wenn Polling in der zweiten Halbzeit ein bisschen abgezockter spielt – wobei sie es trotzdem sehr gut gemacht haben – dann verlieren wir das Spiel. Es war auf Messerschneide und hart umkämpft. In Summe ist es ein toller Verein, bei dem wir heute angetreten sind. Ein tolles Publikum und Ambiente drumherum bildeten einen würdigen Rahmen. Und natürlich wissen wir, dass wir glückliche drei Punkte geholt haben. Nichtsdestotrotz freuen wir uns da natürlich drüber."