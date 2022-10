Olching will in Kempten wieder einen Großen ärgern Kader von Krankheit und Corona gebeutelt

Ein schwieriges Auswärtsspiel steht dem SC Olching bevor. Am Sonntag, 15 Uhr, tritt das Team von Coach Martin Buch beim Tabellendritten FC Kempten an.

Olching – Trotz der vermeintlich klaren Verteilung der Favoritenrolle ist der SCO-Coach positiv gestimmt. „Gegen die Gegner aus der Spitzengruppe haben wir uns bisher immer gut verkauft.“ Das will der Tabellenneunte auch gegen Kempten. Die Voraussetzungen dafür scheinen nicht schlecht. Am vergangenen Spieltag beendete der SCO mit dem 3:2 über Memmingen II seine Sieglos-Serie und im Sparkassencup am Dienstag setzten sich die Amperstädter gegen den Kreisligisten aus Eichenau durch. Das gibt Selbstvertrauen.