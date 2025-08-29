Olching will dem Mitfavoriten Penzberg ein Bein stellen

Das Topspiel in der Bezirksliga steigt am Samstag, 14.30 Uhr, in Penzberg. Dort empfängt der 1. FC Penzberg den SC Olching.

Felix Mayer stuft den Gegner als „machbar“ ein. Der SCO-Trainer hat die Gastgeber am vergangenen Spieltag bei derem glücklichen 1:1-Unentschieden – der Ausgleichstreffer fiel erst in der 94. Minute – gegen Denklingen unter die Lupe genommen und Erkenntnisse gewonnen.

„Penzberg ist am Ball sehr variabel und flexibel. Sowohl von den Spielern als auch vom System her“, sagte Mayer. Grundsätzlich wolle man sich nicht für den Gegner verbiegen, eine klare, disziplinierte Verteidigung setzt Mayer aber voraus. „Wir wollen unseren Stiefel spielen.“

Mayer, der sein Team urlaubsbedingt auf zwei Positionen verändern muss, erwartet einen Gegner, der mitspielen wird. Was bedeutet: „Wir werden unsere Räume bekommen.“ Zuletzt tat sich der Sportclub gegen Mannschaften, die tief standen und nicht sonderlich viel für das Spiel taten, etwas schwerer.

Die Penzberger sind seit mittlerweile zehn Jahren ein fester Bestandteil der Bezirksliga Süd und gelten als einer der Mitfavoriten um die Meisterschaft. Neben dem VfL Denklingen (zwei Siege, vier Unentschieden) und dem SC Olching (fünf Siege) ist auch der 1. FC Penzing (drei Siege, zwei Unentschieden) in der noch jungen Saison bisher ungeschlagen.