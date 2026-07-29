Olching verliert in Manching – „Brutal schläfrig" in ersten 15 Minuten

Ferenc Ambrus vom SC Olching. – Foto: Andreas Mayr

Der SC Olching kassiert beim SV Manching die zweite Niederlage in Folge. Trainer Felix Mayer kritisiert: „Die Gegentore fallen zu einfach."

Der SC Olching muss sich nach dem dritten Spieltag der Landesliga Südwest zunächst in der unteren Tabellenhälfte einordnen. Beim SV Manching unterlag die Mannschaft von Trainer Felix Mayer mit 1:3 (1:2) und kassierte damit die zweite Niederlage in Folge.

Vor allem die Anfangsphase missfiel dem Olchinger Coach. „In den ersten 15 Minuten waren wir brutal schläfrig“, sagte Mayer. Die Defensive präsentierte sich anfällig und hatte mehrere brenzlige Situationen zu überstehen. In der neunten Minute konnte der SCO eine Flanke nicht klären. Torhüter Maximilian Hoffmann parierte zunächst den Schuss von Sebastian Graßl, gegen den Nachschuss von Rainer Meisinger war er jedoch machtlos.

Probleme mit der Zuordnung

Auch beim zweiten Gegentreffer offenbarte die Olchinger Hintermannschaft Schwächen. „Da hat die Zuordnung nicht gepasst“, sagte Mayer über das 2:0 durch Graßl in der 21. Minute. Nach dem Fehlstart fand der SCO besser in die Partie. „Danach sind wir aufgewacht, waren griffiger und konnten uns auch einige Torchancen erarbeiten“, sagte Mayer. Eine davon nutzten die Gäste zum Anschlusstreffer. Florian Hofmann köpfte eine Freistoßflanke von Kerem Kavuk zum 1:2 ein (33.).

Verletzungen und Urlauber

Nach der Pause hielten die Olchinger die Partie zwar offen, konnten sie aber nicht entscheidend an sich reißen. „Die zweite Halbzeit war okay, mehr aber auch nicht“, sagte Mayer. Statt des möglichen Ausgleichs sorgte Berkan Aydin für die Entscheidung. Erneut stimmte die Zuordnung in der SCO-Defensive nicht. „Die Gegentore fallen zu einfach“, kritisierte Mayer. Erschwert wird die Situation durch mehrere verletzungs- und urlaubsbedingte Ausfälle. „Da müssen wir jetzt durch“, sagte der Trainer.

Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt den Olchingern nicht. Bereits am Samstag gastieren sie beim FC Stätzling, der seine ersten beiden Saisonspiele gewonnen hat. Nicht nur deshalb ist es ein pikantes Aufeinandertreffen. Die Stätzlinger hatten den SCO vor zwei Jahren in der Relegation in die Bezirksliga geschickt, während sie selbst den Aufstieg in die Landesliga feierten. (Dirk Schiffner)