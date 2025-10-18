🗣: Olching verdient – SVP lässt Konsequenz vermissen ‒ MTV "zu grün"

Felix Mayer, Trainer des SC Olching: »In der ersten Halbzeit war es ein sehr zerfahrenes Spiel mit vielen langen Bällen und wenig Torraum-Szenen. Wir sind dann etwas besser aus der Halbzeit gekommen und gehen auch verdient in Führung. Danach haben wir leider verpasst frühzeitig den Deckel drauf zu machen und haben zwei, drei gute, teils sehr gute, Chancen liegen lassen. Unter dem Strich es ist ein verdienter Sieg und die Mannschaft hat das Beste aus den Bedingungen gemacht. Jetzt bereiten wir uns auf Pullach vor.«

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir wollten unbedingt zu Hause ungeschlagen bleiben und haben uns wahnsinnig auf das Duell gegen Olching gefreut, weil es für uns ein Gradmesser ist. Wir sind super gut ins Spiel hereingekommen, standen defensiv sehr sicher und hatten hohe Ballkontrolle. Die Jungs waren richtig heiß und hätten eigentlich zur Pause mit 1:0 oder 2:0 führen müssen, treffen aber nur den Pfosten. Olching hat nach der Pause sehr abgezockt, mit den ersten zwei Chancen zwei Tore gemacht. Im Anschluss haben wir auf Dreierkette umgestellt, kommen per Elfmeter noch zum Anschlusstreffer und machen sogar noch das 2:2. Leider hat das Schiedsrichtergespann hier aber sehr strittig auf Abseits entschieden, womit wir leben müssen. Aufgrund der ersten Halbzeit hätten wir uns ein Unentschieden verdient, sind aber besonders in der zweiten Halbzeit noch zu grün mit einem Landesliga-Absteiger umgegangen.«