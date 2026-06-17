Olching stillt die Sehnsucht – jetzt wartet die Herausforderung Landesliga

Souveräner Meister der Bezirksliga, zurück in der Landesliga: Der SC Olching startet mit klaren Zielen in die neue Saison.
„Die Sehnsucht, in die Landesliga zurückzukehren, war groß“ – und der SC Olching hat sie gestillt. Mit 73 Punkten aus 30 Spielen holte sich der SCO die Meisterschaft in der Bezirksliga und kehrt nach nur einem Jahr wieder in die Landesliga Südwest zurück. Lange Zeit lieferte sich Olching ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem SV Planegg-Krailling, am Ende setzte sich die Mannschaft von Trainer Felix Mayer jedoch durch.
Das Erfolgsgeheimnis der Olchinger war dabei weniger die individuelle Klasse als vielmehr das Kollektiv. „Wir waren weit weg vom teuersten Kader in der Liga und hatten mit Sicherheit auch nicht auf allen Positionen die besten Einzelspieler. Aber als Mannschaft sind wir einfach am besten aufgetreten“, nennt Mayer den Schlüssel zum Titelgewinn im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.
Olching spielte in der Bezirksliga Süd eine starke Saison, erlaubte sich nur wenige Ausrutscher und feierte am Ende den verdienten Aufstieg in die Landesliga. „Wir hatten einfach relativ lange Strecken an Siegen und haben auch gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion keine Punkte liegen lassen“, sagt Mayer.
Eine Partie ist dem Trainer dabei besonders in Erinnerung geblieben – das direkte Duell gegen Mitaufsteiger SV Planegg-Krailling. „Im Hinspiel gegen Planegg, als wir zur Halbzeit 0:3 hinten waren und dann noch das 3:3 gemacht haben – da hat man schon gemerkt: Da geht was.“ Der Trainer sollte recht behalten: Am Ende standen die Meisterschaft und die direkte Rückkehr in die Landesliga.
Der Fußball wird einfach schneller. Du musst unter Druck schnellere Entscheidungen treffen und das technisch verwerten können.
Olching-Trainer Felix Mayer
„Es ist eine Prestigegeschichte für die Stadt Olching, dass die erste Mannschaft in der Landesliga spielt“, hebt Mayer die Bedeutung des Erfolgs hervor. Nun will sich der SCO wieder in der sechsthöchsten Spielklasse etablieren.
Mit dem Aufstieg wartet allerdings eine deutlich größere Herausforderung auf den SC Olching. Mayer erwartet vor allem ein höheres Niveau in nahezu allen Bereichen: „Der Fußball wird einfach schneller. Du musst unter Druck schnellere Entscheidungen treffen und das technisch verwerten können.“ Auch die Physis und die individuelle Qualität seien in der Landesliga noch einmal höher, erklärt der Trainer.
Um für die neue Spielklasse gerüstet zu sein, haben die Olchinger ihren Kader gezielt verstärkt. Unter anderem wechseln Dario und Mario Stanic aus Kammerberg nach Olching – letzterer kam bereits in der Landesliga zum Einsatz. „Wir haben einen guten Job gemacht, was die Kaderplanung betrifft. Wir waren relativ schnell fertig und haben auch die Spieler bekommen, die wir wollten“, sagt Mayer. Besonders wichtig sei ihm dabei eine ausgewogene Mischung aus jungen Spielern und erfahrenen Akteuren.
Trotz aller Vorfreude bleibt die Zielsetzung beim Aufsteiger klar. „Die Vorgabe vom Verein ist, dass wir die Liga halten. Das muss selbstverständlich sein“, betont Mayer. Alles darüber hinaus sei ein Bonus. Zunächst gilt es für den SC Olching, sich nach dem direkten Wiederaufstieg wieder in der Landesliga Südwest zu etablieren – und die neu entfachte Euphorie rund um den Verein weiterzutragen.