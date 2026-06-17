Olching stillt die Sehnsucht – jetzt wartet die Herausforderung Landesliga Konstanz als Schlüssel von Luca Hayden · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Olching ist zurück! Nach nur einem Jahr Abstinenz spielt der SCO wieder in der Landesliga. – Foto: Olching

Souveräner Meister der Bezirksliga, zurück in der Landesliga: Der SC Olching startet mit klaren Zielen in die neue Saison.

„Die Sehnsucht, in die Landesliga zurückzukehren, war groß“ – und der SC Olching hat sie gestillt. Mit 73 Punkten aus 30 Spielen holte sich der SCO die Meisterschaft in der Bezirksliga und kehrt nach nur einem Jahr wieder in die Landesliga Südwest zurück. Lange Zeit lieferte sich Olching ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem SV Planegg-Krailling, am Ende setzte sich die Mannschaft von Trainer Felix Mayer jedoch durch. Das Erfolgsgeheimnis der Olchinger war dabei weniger die individuelle Klasse als vielmehr das Kollektiv. „Wir waren weit weg vom teuersten Kader in der Liga und hatten mit Sicherheit auch nicht auf allen Positionen die besten Einzelspieler. Aber als Mannschaft sind wir einfach am besten aufgetreten“, nennt Mayer den Schlüssel zum Titelgewinn im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Olching feiert die Meisterschaft und kehrt zurück in die Landesliga Olching spielte in der Bezirksliga Süd eine starke Saison, erlaubte sich nur wenige Ausrutscher und feierte am Ende den verdienten Aufstieg in die Landesliga. „Wir hatten einfach relativ lange Strecken an Siegen und haben auch gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion keine Punkte liegen lassen“, sagt Mayer. Eine Partie ist dem Trainer dabei besonders in Erinnerung geblieben – das direkte Duell gegen Mitaufsteiger SV Planegg-Krailling. „Im Hinspiel gegen Planegg, als wir zur Halbzeit 0:3 hinten waren und dann noch das 3:3 gemacht haben – da hat man schon gemerkt: Da geht was.“ Der Trainer sollte recht behalten: Am Ende standen die Meisterschaft und die direkte Rückkehr in die Landesliga.