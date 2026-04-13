Olching steuert auf Meisterschaft zu – Klarer Sieg gegen Polling Kantersieg in Polling von Dirk Schiffner · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Die Fußballer des SC Olching. – Foto: Andreas Mayr

Der SC Olching gewann beim SV Polling deutlich mit 6:1. Schon nach wenigen Sekunden fiel das erste Tor für den Tabellenführer.

Der SC Olching hat den nächsten Stresstest bestanden und steuert weiter klar auf die Landesliga zu. Die Mannschaft von Trainer Felix Mayer gewann beim SV Polling souverän mit 6:1 (4:0) und behauptet sechs Spieltage vor Saisonende ihre Spitzenposition. Der Vorsprung auf die Verfolger aus Planegg und Gilching beträgt damit weiterhin komfortable acht beziehungsweise zehn Punkte. Dabei war die Partie praktisch entschieden, bevor sie richtig begonnen hatte. Schon nach wenigen Sekunden brachte Leon Heinzlmair den SCO in Führung. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte Mayer. Kurz darauf wurde Omer Grbic nach einem Durchbruch nur noch regelwidrig gestoppt. Schiedsrichter Jonas Friesen zeigte sofort auf den Punkt, und Grbic selbst verwandelte den Elfmeter zum 2:0 in der 5. Minute. Damit endete zugleich die 460 Minuten andauernde Trefferflaute von Olchings Top-Torjäger.