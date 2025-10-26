Olching steht zur Halbzeit an der Tabellenspitze

Der SC Olching ist Herbstmeister. Die Elf von Felix Mayer siegte 4:0 gegen den SV Pullach und stellte einmal mehr ihre Heimstärke unter Beweis.

Olching - Das Olchinger Amperstadion bleibt in dieser Saison eine uneinnehmbare Festung. Das bekam zum Hinrundenfinale der SV Pullach im Duell der Landesliga-Absteiger zu spüren. Dank eines letztlich souveränen 4:0 (1:0)-Heimsieges thront der SC Olching weiter an der Tabellenspitze. Olchings Cheftrainer Felix Mayer stufte den Sieg eher in die Kategorie „Arbeitssieg“ ein. Insgesamt sei der Erfolg aber verdient. Im neunten Heimspiel war es der siebte Heimsieg, zweimal gab es ein Unentschieden.

Als Tabellenführer beendeten die Olchinger die Hinrunde. Für Mayer selbst ein wenig überraschend. „Wenn uns das vor der Saison einer gesagt hätte, ich hätte es natürlich unterschrieben.“ Zur Korrektur des Saisonziels wollte sich Mayer dennoch nicht überreden lassen. Der Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz beträgt zur Halbzeit stolze acht Punkte.

Konter in der Schlussphase

Mit dem Spiel gegen Pullach zeigte sich Mayer aber nur bedingt zufrieden. Vor allem in der ersten Hälfte haderte der Coach mit der Art und Weise. Als Kritikpunkte machte der 30-Jährige das Defensivverhalten sowie das Umschaltspiel aus. Dennoch ging Olching mit einer 1:0-Führung zum Pausentee. Florian Obermeier traf nach einem Foul an Ferenc Ambrus vom Elferpunkt (35.).

Nach 57 Minuten erhöhte Kerem Kavuk sehenswert auf 2:0. Der SCO-Spielmacher tanzte auf der Grundlinie zwei Gegenspieler aus und traf aus sehr spitzem Winkel. Der kurz zuvor eingewechselte Adnan Ribo verpasste nach 70 Minuten die Vorentscheidung. Der Neuzugang vom SC Maisach ließ seinen Gegenspieler ins Leere rutschen, der etwas zu lässige Lupfer über den Pullacher Torwart landete aber auf dem Tordach.

Selbst die personelle Überzahl (Pullachs Josef Burghard sah nach 73 Minuten die Ampelkarte) brachte erstmal nichts ein. Mayer: „Unsere Konter haben wir zunächst schlecht ausgespielt.“ Auf schwer bespielbarem Geläuf gaben sich die Isartaler nie auf. Erst in der Schlussphase stachen die Olchinger Konter. Binnen 60 Sekunden trafen zuerst der nimmermüde Rackerer Omer Grbic (88.) und dann der erst wenige Sekunden zuvor eingewechselte Connor Punzelt (89.).