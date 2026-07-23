Olching startet englische Woche: Drei Auswärtsspiele in sieben Tagen

Trainer Felix Mayer. – Foto: Maximilian Merkl

Der SC Olching bestreitet innerhalb einer Woche drei Auswärtsspiele. Los geht es am Freitag beim TSV Aindling, der einen robusten Fußball spielt.

Vor einer intensiven englischen Woche steht der SC Olching. Innerhalb gut einer Woche bestreitet die Mannschaft von Trainer Felix Mayer drei Auswärtsspiele. Los geht es am Freitag um 19 Uhr beim TSV Aindling. Bereits am Dienstag, 18.30 Uhr, folgt die Partie beim SV Manching, am Samstag, 1. August, tritt der SCO beim FC Stätzling an.

Der TSV Aindling gehörte von Ende der 1990er- bis Anfang der 2010er-Jahre zu den großen Namen im bayerischen Amateurfußball. Nach vielen Jahren in der vierthöchsten Spielklasse stiegen die Schwaben 2013 in die Landesliga und fünf Jahre später sogar in die Bezirksliga ab. Inzwischen spielt der TSV wieder in der Landesliga und hielt die Klasse zuletzt souverän. Zum Saisonauftakt verlor Aindling mit 0:2 gegen den FC Stätzling, während Olching mit einem 2:1-Erfolg beim FC Memmingen II startete. Blenden lassen will sich Mayer davon nicht. Der 30-Jährige erwartet eine schwere Aufgabe. „Wir müssen mit der Aindlinger Körperlichkeit mitgehen. Sie spielen einen robusten Fußball“, sagt der SCO-Trainer.

Zugleich verlangt Mayer eine Steigerung im eigenen Ballbesitz. „In Memmingen waren noch viele Unsauberkeiten im Spielaufbau. Das muss besser werden.“ Die Startelf dürfte sich gegenüber dem Auftaktsieg kaum verändern. In den kommenden Wochen werden sich allerdings einige Spieler in den Urlaub verabschieden, sodass sich bei einem 28 Mann starken Kader auch andere Akteure beweisen können. Erstmals zum Spieltagsaufgebot gehören Connor Punzelt und der erst vergangene Woche verpflichtete Fabio Dill. Besonders achten müssen die Olchinger auf Anton Schöttl. Der 29-Jährige ist der Dreh- und Angelpunkt im Aindlinger Offensivspiel. Einen Manndecker will Mayer dennoch nicht abstellen. „Wir lösen das im Kollektiv.“ (Dirk Schiffner)